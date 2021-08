Đồng Nai tiêm 700.000 liều vaccine phòng Covid-19 trong 2 tuần

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết địa phương này sẽ tiêm 700.000 liều vaccine trong 2 tuần để giúp người dân phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 31/8, Sở Y tế Đồng Nai ban hành kế hoạch phân bổ sử dụng vaccine phòng Covid-19 đợt 7 trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết trong đợt 7 (từ ngày 1/9 đến 15/9), toàn tỉnh sẽ triển khai tiêm 102.558 liều vaccine Pfizer, 84.900 liều vaccine AstraZeneca và 500.000 liều vaccine Sinopharm.

Cụ thể, Đồng Nai phân bổ toàn bộ số vaccine Pfizer để tiêm mũi 1 cho các đối tượng: Người từ 65 tuổi trở lên tại tất cả các xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đối với các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhơn Trạch, TP Biên Hòa sẽ phân bổ 100% vaccine Pfizer cho người từ 65 tuổi trở lên tại 9 vùng nguy cơ rất cao.

Số vaccine còn lại sẽ phân bổ cho người từ 65 tuổi trở lên tại các xã/phường/thị trấn còn lại; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính có chống chỉ định với vaccine AstraZeneca và lực lượng công an (nguồn vaccine do Bộ Công an cấp).

Phân bổ 84.900 liều vaccine AstraZeneca để tiêm mũi 1 cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ gồm: Lực lượng tuyến đầu chống dịch; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; người làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực thiết yếu như sản xuất trang thiết bị y tế, kinh doanh dược; cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, thực phẩm; cơ sở giao hàng online; cơ sở bưu chính; người từ 18 tuổi đến 64 tuổi sống trong vùng dịch; cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ trong và ngoài khu công nghiệp; bổ sung vaccine cho huyện Nhơn Trạch do vaccine thiếu hụt đợt 6.

Phân bổ 500.000 liều vaccine Sinopharm để tiêm mũi 1 và mũi 2 cho các đối tượng: Người từ 18 tuổi đến 64 tuổi đang sống trong vùng dịch; các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ.

Công nhân Tổng công ty may Đồng Nai được tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: CDC Đồng Nai

Đồng Nai sẽ tổ chức tiêm tại 170 trạm y tế xã, phường, thị trấn; các cơ sở tiêm chủng của 11 Trung tâm y tế huyện, thành phố; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực, các bệnh viện và cơ sở tiêm chủng ngoài công lập…

Sở Y tế Đồng Nai đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cùng phối hợp chặt chẽ, lập danh sách đối tượng tiêm đúng đối tượng. Huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng như phân luồng, hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng.

Đến nay, Đồng Nai ghi nhận có 765.315 người trong toàn tỉnh được tiêm vaccine trong 6 đợt, chiếm tỷ lệ 33,9% tổng số dân từ 18 tuổi trở lên trong tỉnh được tiêm vaccine.



Tính từ đợt dịch thứ 4, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 23.132 ca nhiễm Covid-19. Trong số này, có 10.276 ca khỏi bệnh và xuất viện.