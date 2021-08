Đồng Nai tiêm 500.000 liều vaccine Sinopharm trong tuần này

Ngoài xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0, Đồng Nai sẽ tiêm 500.000 liều vaccine Sinopharm trong tuần này để giúp người dân có thêm "áo giáp" phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 30/8, tại hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết trong tuần này, Đồng Nai có thêm 500.000 liều vaccine Sinopharm (Vero Cell). Ông Lĩnh đề nghị triển khai tiêm chủng ngay số vaccine này tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp "3 tại chỗ" và "vùng đỏ".

Đồng Nai đã tiêm khoảng 800.000 liều vaccine phòng Covid-19 trên tổng số nhu cầu 4,5 triệu liều. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, con số này còn quá thấp, cần đẩy mạnh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tại cuộc họp sáng 30/8. Ảnh: Đức Nguyên

Ông Lĩnh đề nghị Sở Y tế Đồng Nai soạn nội dung tuyên truyền về hiệu quả của vaccine Sinopharm. Các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt quan điểm lấy xã, phường làm "pháo đài", tiếp tục thực hiện xét nghiệm diện rộng với phương châm chính xác, thần tốc, đảm bảo đúng quy định; không được để điểm xét nghiệm diện rộng trở thành điểm lây lan dịch bệnh.

Ban quản lý các khu công nghiệp cần phối hợp ngành y tế, các lực lượng liên quan để triển khai, thực hiện tốt việc tiêm chủng tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị cử thêm giáo viên, sinh viên, công chức đang nghỉ tại nhà tham gia hỗ trợ tổ y tế về nhập liệu tiêm chủng, tăng cường lực lượng giúp người dân khai báo trên ứng dụng sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh an sinh xã hội và an ninh trật tự, quyết không để người dân nào đói khi thực hiện giãn cách xã hội. Các đường dây nóng an sinh xã hội và y tế phải trực 24/24 để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin, không để xảy ra tắc nghẽn. Xã, phường nào thiếu nguồn lực chăm lo cho dân thì báo về huyện và tỉnh để được hỗ trợ.

Tính từ đợt dịch thứ 4, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận hơn 22.641 ca mắc Covid-19. Trong số này, có gần 10.000 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện. Với việc đã có thuốc uống để điều trị tầng 1, có thuốc tiêm điều trị tầng 2, 3 và các gói thuốc đông y hỗ trợ, nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân, địa phương đang quyết tâm giảm số tử vong đến mức thấp nhất.