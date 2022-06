Đồng Nai thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu có 3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 3 đại đội và một trung đội cơ giới vận tải với tổng biên chế trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu (trực thuộc công an tỉnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu nhanh chóng ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ giúp việc; quán triệt chức năng nhiệm vụ, đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện.

Lễ công bố thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Ảnh: TTXVN.

Công an tỉnh cần có kế hoạch huấn luyện khoa học, phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe, kiến thức, kỹ năng, công cụ hỗ trợ, phương tiện và cơ chế chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Đồng thời đơn vị tổ chức luyện tập kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu và thực hiện diễn tập các tình huống, phương án phòng, chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh, trật tự; phòng, chống khủng bố; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết ngày 30/3/2021, Bộ trưởng Công an ban hành quyết định số 1984/QĐ-BCA về việc thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công an tỉnh Đồng Nai là một trong 14 địa phương được thành lập lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu cấp Trung đoàn. Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc công an tỉnh.

Các cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu là những cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và thể lực tốt, được huấn luyện về quân sự võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu có 3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 3 đại đội và một trung đội cơ giới vận tải với tổng biên chế trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc, công an các huyện, thành phố. Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh, được phân công giữ chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh từng bước được kiện toàn và ngày càng phát triển. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện công tác bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Công an tỉnh Đồng Nai thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị thuộc công an tỉnh để chủ động tăng cường lực lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cơ động, vũ trang, chiến đấu nhằm ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối trật tự công cộng; tham gia cứu nạn, cứu hộ, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; kịp thời trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm; ngăn chặn và xử lý nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, đảm bảo an toàn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.