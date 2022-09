Đồng Nai tạm đình chỉ 22 cơ sở karaoke vi phạm nghiêm trọng về PCCC

Sau một tháng mở cao điểm, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai xử phạt nhiều cơ sở và tạm đình chỉ 22 quán karaoke vi phạm nghiêm trọng về PCCC.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết từ ngày 20/8 đến ngày 20/9, công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ phối hợp với công an các huyện, thành phố mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, Đồng Nai có khoảng 339 cơ sở karaoke đang hoạt động, trong đó có 76 cơ sở quy mô hoạt động 3 tầng trở lên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập 138 biên bản vi phạm hành chính về PCCC với tổng số tiền phạt gần 900 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 22 cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong đó thành phố Biên Hòa 8 cơ sở; huyện Trảng Bom 11 cơ sở; huyện Xuân Lộc một cơ sở; huyện Định Quán 2 cơ sở.

Các cơ sở vi phạm chủ yếu về lỗi lối thoát nạn không bảo đảm cả về số lượng và chiều rộng theo quy định; chưa trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống, phương tiện chữa cháy tại chỗ chưa được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ; một số cơ sở đưa công trình vào sử dụng khi chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; chưa trang bị hệ thống cấp nước, báo cháy, chữa cháy tự động.

Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở karaoke. Ảnh: T.L.

Ngoài ra, nhằm mục đích gây sự chú ý nên hầu hết cơ sở đều sử dụng biển quảng cáo với kích thước lớn vượt quy định, che chắn hết mặt tiền phía trước dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, các cơ sở câu móc điện cho biển quảng cáo luồn trong các vật liệu dễ cháy như mút xốp, nhựa, gỗ, cao su, nhiều nơi hệ thống điện đã cũ, dây dẫn đã lão hóa và đầu nối không đảm bảo an toàn.

Các bộ phận cách âm lắp đặt tại tường và trần các gian phòng ở nhiều cơ sở còn sử dụng vật liệu dễ cháy không đảm bảo an toàn PCCC, khi cháy dễ gây cháy lan, cháy lớn cao và tỏa ra nhiều khói, khí độc.

Tại một số cơ sở do công trình được hoán cải, chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở sang kinh doanh nên trên đường, lối thoát nạn chưa trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng sự cố, biển báo chỉ dẫn thoát nạn; nhiều cơ sở tự ý cải tạo thêm phòng, ngăn vách hoặc bố trí thiết bị, bàn ghế, vật dụng che chắn lối và đường thoát nạn.