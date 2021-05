Đồng Nai cho học sinh nghỉ sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19

Học sinh thành phố Long Khánh, một số xã thuộc huyện Xuân Lộc và một số trường khác được cho nghỉ từ ngày 5/5 để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19.

Chiều 5/5, Sở GD&ĐT Đồng Nai đã thông báo cho học sinh, học viên, trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX ở thành phố Long Khánh và 6 xã (Xuân Trường, Xuân Bắc, Xuân Tâm, Suối Cao, Xuân Thọ và thị trấn Gia Ray) thuộc huyện Xuân Lộc; trường Mầm non Bảo Bình (xã Bảo Bình), Mầm non Hoa Sen và Tiểu học Trung Dũng (xã Xuân Tây) ở huyện Cẩm Mỹ sẽ nghỉ học từ ngày 5/5 cho tới khi có thông báo mới.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cơ quan y tế và chính quyền địa phương rà soát, truy vết giáo viên, học sinh có liên quan đến ca bệnh tại TP Long Khánh.

Những học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên có tiếp xúc với những người từng đi đến các địa điểm đã được khuyến cáo cần đến trạm y tế gần nhất.

Học sinh Đồng Nai tham gia hoạt động hướng nghiệp. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Lãnh đạo phòng GD&ĐT các quận, huyện chỉ đạo các trường tiểu học, THCS trên địa bàn khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra cuối năm học trước ngày 15/5. Trường hợp học sinh không thể đến trường kiểm tra trực tiếp, các trường chủ động cho học sinh kiểm tra trực tuyến hoặc các hình thức khác.

Đối với những địa bàn không thể cho học sinh đến trường do tình hình dịch bệnh, sở chỉ đạo kích hoạt việc dạy học trực tuyến, tiếp tục ôn tập cho học sinh lớp 9 để đảm bảo kiến thức dự thi vào lớp 10.

Đối với các trường THPT, các đơn vị có dạy khối THPT, sở đề nghị hoàn thành việc kiểm tra cuối học kỳ II với những môn trường tự ra đề trước ngày 15/5. Sau đó, các trường tiếp tục dạy học bằng nhiều hình thức khác nhau để kết thúc chương trình năm học theo quy định.

Học sinh lớp 12 cần được dạy đủ chương trình, ôn tập nội dung kiến thức trọng tâm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Từ ngày 5/5 đến khi có thông báo mới, các đơn vị tiếp tục không thực hiện chào cờ tập trung tại sân trường; không tổ chức hoạt động ngoại khóa, về nguồn, thăm di tích, lễ kỷ niệm, hội diễn; không tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh.

Sáng 5/5, Đồng Nai ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 mới là bà B.T.T., 44 tuổi, địa chỉ cư trú tại đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh. Trong những người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân có hai học sinh.

Một em là học sinh lớp 8/2 trường THCS Lê Quý Đôn, em còn lại là học sinh lớp 5/4 trường Tiểu học Lê Văn Tám đều thuộc TP Long Khánh. Trường Tiểu học Lê Văn Tám được phong tỏa, phun khử trùng ngay sáng 5/5.