‘Dòng máu đặc cảnh’ - phim hình sự chưa thoát khỏi lối mòn

“The Policeman’s Lineage” gây chú ý nhờ hai diễn viên Cho Jin Woong và Choi Woo Shik. Song, kịch bản phim cũ kỹ và thiếu hấp dẫn, chưa tạo bất ngờ cho người xem.

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Nhân vật chính trong The Policeman’s Lineage (Tựa Việt: Dòng máu đặc cảnh) là cảnh sát Choi Min Jae (Choi Woo Sik). Dù còn trẻ, anh được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ điều tra vụ án liên quan đến cái chết của một đồng nghiệp.

Nhiều tình tiết cho thấy nghi can số một là Park Gang Yoon (Cho Jin Woong) – đội trưởng đội điều tra chuyên xử lý tội phạm nghiêm trọng. Để đi tìm sự thật, Min Jae chuyển công tác đến đơn vị của Gang Yoon, từ đó phát hiện nhiều bí mật bên trong lực lượng cảnh sát.

Mô-típ cũ kỹ, quen thuộc

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Blood of the Policeman (2006-2007) do nhà văn Joh Sasaki chấp bút. Năm 2009, các nhà làm phim Nhật Bản từng đưa câu chuyện lên màn ảnh nhỏ dưới dạng mini-series dài hai tập.

Kịch bản tuân thủ mô-típ cặp đôi cảnh sát (buddy cop) quen thuộc. Hai nhân vật chính Min Jae và Gang Yoon được xây dựng tính cách hoàn toàn trái ngược. Min Jae trẻ trung, nóng nảy; Gang Yoon điềm tĩnh, trải đời. Để bắt được tội phạm, Gang Yoon bất chấp tất cả, thậm chí sử dụng bạo lực mà không quan tâm tính mạng đối thủ. Ngược lại, Min Jae là người sống có nguyên tắc, thượng tôn pháp luật và dùng đầu óc nhiều hơn chân tay.

Nội dung phim xoay quanh hai cảnh sát có quan điểm trái ngược.

Kịch tính được phát triển dựa trên xung đột giữa các nhân vật. Suốt quá trình đấu tranh tội phạm, bộ đôi bộc lộ những suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Khi mâu thuẫn được giải quyết cũng là lúc họ tiến lại gần và hiểu rõ về nhau hơn. Qua đó, phim đặt câu hỏi: liệu cảnh sát nên tuân thủ pháp luật tuyệt đối hay chấp nhận lách luật để đạt được mục đích?

Tác phẩm cũng hé lộ nhiều góc khuất của lực lượng hành pháp xứ kim chi. Những vấn đề như tham nhũng, ma túy, giết người được lồng ghép để dẫn dắt câu chuyện. Một số cảnh quay đậm tính bạo lực, đen tối đúng theo phong cách làm phim hình sự Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sau nhiều năm thông điệp của The Policeman’s Lineage không còn hợp thời. Cuộc chiến tâm lý giữa cảnh sát - tội phạm hay mâu thuẫn nội bộ của hai phe luôn là yếu tố quen thuộc trong dòng phim hình sự Hàn Quốc. Hàng loạt tác phẩm Hàn từng khai thác triệt để chủ đề như Believer (2018), Bad Police (2019) hay series Stranger (2017), Watcher (2019),… Điều đó khiến nội dung The Policeman’s Lineage trở nên cũ kỹ, thiếu sáng tạo.

Để dẫn dắt câu chuyện, đạo diễn Lee Kyu Maan chọn lối kể chậm rãi và dài dòng, kéo thời lượng lên đến 119 phút. Phim không nhấn mạnh phần hành động, giật gân mà nặng về chính kịch. Các nhân vật đấu trí bằng nhiều đoạn hội thoại nhưng không hấp dẫn, có thể khiến người xem mệt mỏi. Những màn theo dõi, đánh đấm trong phim chỉ ở mức cơ bản, không có nhiều đột phá so với các tác phẩm cùng dòng.

Phim chưa mang lại sự mới mẻ so với các tác phẩm hình sự của Hàn Quốc.

Biên kịch lồng ghép một số chi tiết làm bàn đạp nhằm khai thác tâm lý nhân vật. Chẳng hạn, Min Jae luôn bị ám ảnh về cái chết của cha, trong khi Gang Yoon lại là người nắm giữ một số thông tin quan trọng.

Cội nguồn của Min Jae được gợi ý ngay từ tên phim như là nội dung quan trọng. Tuy nhiên, câu chuyện chưa đủ sức hấp dẫn hay bất ngờ, chỉ là tình tiết để tạo cảm xúc cho khán giả.

Diễn xuất cứu vớt kịch bản

Phải nói rằng tác phẩm sẽ kém hấp dẫn nếu thiếu sự xuất hiện của Cho Jin Woong. Nam diễn viên từng được biết đến qua vai nhiều vai cảnh sát trong A Hard Day (2014), Believer (2018) hay series Signal (2016). Lần này, anh trở lại với hình ảnh hoàn toàn khác.

Hóa thân Gang Yoon, Cho Jin Woong chinh phục khán giả bằng vẻ lạnh lùng, quyết đoán, đôi lúc hơi tàn nhẫn. Anh luôn biết cách thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước ống kính, giúp tác phẩm thêm phần kịch tính.

So với vai chính Min Jae, Gang Yoon cũng được xây dựng tốt hơn hẳn. Nhân vật vừa có sự chính trực của cảnh sát, lại tạo cảm giác bất tín, đáng ngờ của tội phạm. Hơn nữa, Gang Yoon còn phải tìm cách che đậy suy nghĩ trước sự nghi hoặc của đồng nghiệp, đặc biệt là Min Jae. Sự phức tạp của nhân vật giúp Cho Jin Woong có thêm một vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp.

Trong khi đó, Choi Woo Shik cũng hoàn thành tốt vai Min Jae. Nam diễn viên từng chia sẻ anh chọn dự án vì muốn tìm sự khác biệt so với hình ảnh quen thuộc từ Parasite (2019). Trong phim Woo Shik cho thấy lối diễn đa dạng, lột tả được nội tâm nhân vật trong những cảm thiên về tâm lý. Càng về cuối, anh càng sống trong vai diễn, mang lại cảm xúc cho phim.

Diễn xuất của Choi Woo Shik là điểm giúp phim lôi cuốn.

Tuy nhiên, hai diễn viên chưa thực sự phối hợp ăn ý trong lần đầu cộng tác. Một số cảnh quay cho thấy độ chênh lệch về kỹ năng diễn xuất khi Choi Woo Shik đứng cùng đàn anh.

Một điểm trừ lớn là tuyến phản diện chưa được khai thác tối đa. Điển hình là nhân vật Na Young Bin (Kwon Yul) được xây dựng khá đơn giản, thiếu sự gai góc của một gã tội phạm nguy hiểm. Tương tự, các nhân vật khác cũng hoàn toàn mờ nhạt. Những tên tội phạm không có nhiều tính toán hay kế hoạch mưu mô để có thể qua mặt cảnh sát. Sự hời hợt của tuyến phản diện khiến kịch tính trong phim có phần giảm sút, không có điểm nhấn đáng nhớ.

Nhìn chung, The Policeman’s Lineage không mang lại sự mới mẻ cho dòng phim hình sự Hàn Quốc. Tác phẩm có lối kể chuyện chưa thực sự hấp dẫn, để rồi khép lại bằng cái kết dễ đoán, không bất ngờ. Sức hút của hai diễn viên Cho Jin Woong và Choi Woo Shik là điểm duy nhất để kéo khán giả ra rạp.