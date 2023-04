Dông lốc kèm mưa đá ở Quảng Trị, bé gái 5 tuổi bị thương

Ngày 22/4, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết dông lốc kèm theo mưa đá xảy ra chiều 21/4 gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhiều người dân trên địa bàn.

Ghi nhận tại 3 huyện: Hướng Hóa, Gio Linh, Cam Lộ, những đợt dông lốc, mưa đá khiến hơn 10 ngôi nhà dân, 6 trang trại bị tốc mái. Dông lốc cũng khiến nhiều cây xanh ở Triệu Phong, Hải Lăng bị bật gốc, gãy đổ xuống đường.

Dông sét kèm theo lốc xoáy đã khiến nhiều diện tích lúa tại các địa phương bị thiệt hại nặng. Tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ có hơn 1.167 ha lúa bị đổ ngã. Nhiều ki-ốt, hội trường thôn, bảng hiệu, cột đèn chiếu sáng bị hư hại, gãy đổ, đang được các địa phương thống kê.

Ngoài ra, cháu H.T.T.H. (5 tuổi, ở xã Ba Nang, huyện Đakrông) bị thương do trúng tia sét. Sau khi được điều trị, sức khỏe của bé gái cơ bản ổn định.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.