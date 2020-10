Từng chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp với 1-2 sản phẩm ra mắt mỗi năm, nhưng giờ đây Apple lại trình làng đến 4 mẫu iPhone 12 với giá từ 699 USD đến 1.399 USD.

Zing lược dịch bài viết của tác giả Andy Boxall, trang Digital Trends về dòng iPhone 12 mới ra mắt của Apple.

Tổng cộng, Apple đang duy trì đến 7 thiết bị ở nhiều phân khúc.

Nhiều ý kiến cho rằng việc ra mắt nhiều iPhone sẽ giúp người dùng có thêm lựa chọn. Trước đây, sự khác biệt giữa những chiếc iPhone rất rõ ràng nhưng bây giờ, chúng lại khiến người dùng bối rối.

Apple đang bán đến 7 chiếc iPhone khác nhau. Ảnh: Apple.

Apple đang bán 7 chiếc iPhone

Nếu chỉ nhìn vào giá bán, phân khúc của iPhone được chia khá rõ. iPhone SE 2020 có giá từ 399 USD , nếu bỏ thêm 100 USD sẽ mua được iPhone XR, thêm 100 USD để sở hữu iPhone 11.

Trong khi đó, iPhone 12 mini có giá khởi điểm 699 USD . Nếu muốn có màn hình lớn hơn, người dùng sẽ bỏ thêm 100 USD cho iPhone 12. Đối với dòng cao cấp, có 2 lựa chọn là iPhone 12 Pro và 12 Pro Max với giá lần lượt 999 USD và 1.099 USD .

Với dải giá hiện nay, rõ ràng Apple muốn hướng iPhone đến nhiều đối tượng người dùng với thu nhập, nhu cầu sử dụng khác nhau. Tuy nhiên ngoài giá bán, chúng còn khác nhau về phần cứng và camera. Nhiều người sẽ bối rối khi phải chọn giữa iPhone 12 mini với iPhone 12, hay iPhone 11 với iPhone XR bởi đôi lúc sự khác biệt là rất khó nhận ra.

Dải sản phẩm đơn giản, dễ chọn từng là điểm được đánh giá cao của iPhone, nhưng giờ điều đó đã phai nhạt khi có đến 7 chiếc iPhone đang được Apple bán trên thị trường.

iPhone 12 Pro và 12 Pro Max có thông số camera khác nhau. Ảnh: Apple.

Ngay cả với iPhone 12 Pro và 12 Pro Max, sự khác nhau giờ đây còn nằm ở camera. Năm ngoái, kích thước màn hình là khác biệt duy nhất giữa iPhone 11 Pro và 11 Pro Max.

Cụ thể, iPhone 12 Pro Max có camera telephoto cho khả năng zoom quang lên đến 5x so với 4x mà iPhone 12 Pro có được. iPhone 12 Pro Max còn trang bị công nghệ chống rung cảm biến, áp dụng cho camera chính và camera góc siêu rộng. Ngoài ra, Apple nói iPhone 12 Pro Max có thời lượng pin lâu hơn iPhone 12 Pro, với 20 giờ xem phim liên tục so với 17 giờ.

Chỉ là khác biệt nhỏ nhưng cũng đủ làm khó người dùng. Không phải người mua iPhone nào cũng am hiểu về công nghệ, những khác biệt về camera trên iPhone 12 Pro Max sẽ gây khó khăn trong việc lựa chọn giữa sản phẩm này và iPhone 12 Pro.

Dường như đây chỉ là chiến lược để Apple lôi kéo người dùng mua phiên bản iPhone 12 đắt tiền nhất mà thôi.

Apple đang bán iPhone XR, iPhone 11 và iPhone 12, 3 thế hệ iPhone kế nhau. Ảnh: The Verge.

Tại sao có iPhone 12 mini, 4 chiếc iPhone 6,1 inch?

iPhone 12 Pro và 12 Pro Max đã đủ rắc rối, nhưng Apple lại còn chia dòng iPhone 12 bằng việc ra mắt iPhone 12 mini màn hình 5,4 inch, cấu hình và camera giống hệt iPhone 12.

Mục đích tồn tại của iPhone 12 6,1 inch thực sự khó hiểu. Đặc biệt khi Apple còn bán iPhone XR và iPhone 11 với màn hình 6,1 inch. Điều đó đồng nghĩa có đến 4 chiếc iPhone với màn hình 6,1 inch đang được lên kệ, trong đó 3 chiếc là những thế hệ tiếp nối nhau.

Nếu Apple muốn tạo ra chiếc máy để lấp khoảng trống giữa iPhone SE 2020 và iPhone 12 Pro, chỉ cần iPhone 12 5,4 inch là đủ.

Tất nhiên sự khác biệt giữa iPhone XR, iPhone 11 và iPhone 12 là khá rõ. Song nếu không có nhiều kiến thức công nghệ, chỉ nhìn mặt trước thì không nhiều người phân biệt được máy. Điều đó dẫn đến việc lựa chọn giữa iPhone XR, iPhone 11 và iPhone 12 khá khó khăn.

Năm 2013, Apple ra mắt 2 chiếc iPhone cùng lúc, đến năm 2017 là 3 chiếc và giờ là 4 chiếc. Ảnh: The Verge.

Sự đơn giản đã không còn

Ngay cả sự kiện ra mắt vừa qua, Apple lại trình bày quá chuyên sâu về 5G, cảm biến LiDAR và chip xử lý A14 Bionic. Apple từng rất giỏi trong việc trình bày lợi ích của iPhone mà không cần đi sâu vào kỹ thuật, nhưng có vẻ sự kiện iPhone 12 chỉ làm những người am hiểu công nghệ, hoặc fan của Apple, thích thú mà thôi.

Ví dụ trong lúc ra mắt iPhone 12 Pro, Apple dành khá nhiều thời gian nói về cảm biến quét không gian LiDAR trong những công việc mà hầu hết người dùng bình thường sẽ không có nhu cầu, đó là sau khi khán giả được nghe hàng loạt giới thiệu chuyên sâu về 5G, trong khi ứng dụng của mạng này đối với thực tế lại không được đề cập chi tiết.

Năm 2015, Apple ra mắt bộ đôi iPhone 6s và 6s Plus, cả 2 chỉ khác nhau về kích cỡ, còn cấu hình và camera đều giống nhau. Ngay cả iPhone X ra mắt sau đó 2 năm cũng không làm khó người dùng bởi nó thuộc phân khúc hoàn toàn khác so với iPhone 8 và 8 Plus. Đến năm 2018, Apple làm mọi thứ rối rắm với iPhone XR, XS và XS Max, nhưng điều đó chưa là gì so với 4 mẫu iPhone 12 vừa ra mắt.

Một dòng sản phẩm từng rõ ràng, thân thiện và đơn giản để người dùng dễ lựa chọn, giờ đây lại có quá nhiều biến thể. iPhone 12 lẽ ra phải chung phân khúc với iPhone 12 Pro và 12 Pro Max, chỉ khác màn hình và dung lượng pin. Tuy nhiên, Apple lại đặt quá nhiều tên, quá nhiều biến thể, quá nhiều mức giá để làm khó người dùng.