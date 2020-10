Đồng hồ Venu Sq - pin bền 6 ngày, 20 ứng dụng tập luyện

Duy trì một thân thể khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần là yếu tố quan trọng nhất mà dòng đồng hồ Venu Sq hướng đến.

Garmin International Inc. vừa công bố dòng sản phẩm đồng hồ GPS thông minh mới nhất, với hai phiên bản Venu Sq và Venu Sq Music. Sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho cuộc sống hàng ngày của người dùng, với công nghệ theo dõi sức khỏe và các ứng dụng tập luyện hàng đầu được fan Garmin yêu thích.

Với thông điệp "More than you expect, for less than you think" (Tạm dịch: “Vượt ngoài sự mong đợi của bạn"), hai phiên bản Venu Sq và Venu Sq Music sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị và tiện ích.

Sản phẩm của Garmin cổ vũ người dùng hướng lối sống năng động.

Với mặt đồng hồ được thiết kế đẹp, màn hình bắt mắt và thời lượng pin lên đến 6 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh và 14 giờ ở chế độ GPS, Venu Sq sẽ khơi nguồn cảm hứng cho các hoạt động tập luyện. Còn những tín đồ âm nhạc sẽ không cần mang điện thoại khi tập thể thao, vì Venu Sq Music Edition đã sở hữu sẵn kho nhạc phong phú.

Với 24/7 ElevateTM - công nghệ theo dõi nhịp tim tiên tiến của Garmin, thông số nhịp tim được lấy nhiều lần trong một giây, điều nhiều công nghệ khác chưa thể thực hiện được. Ngoài ra, chiếc đồng hồ cũng mang đến các tính năng hữu ích khác như theo dõi nồng độ oxy máu suốt 24 giờ, kiểm tra nhịp thở và cảnh báo khi nhịp tim quá cao hoặc quá thấp.

Khi có sự cố xảy ra, như trong quá trình chạy bộ hoặc đạp xe, tin nhắn khẩn cấp sẽ được gửi đến các số điện thoại khẩn và vị trí của người dùng có thể được theo dõi bằng LiveTrack.

Đồng hồ Venu Sq theo dõi sức khỏe người dùng suốt 24 tiếng.

Với hơn 20 ứng dụng thể thao trong nhà và ngoài trời, bạn sẽ luôn sẵn sàng để vận động mọi lúc mọi nơi cùng Venu Sq. Các nhóm bài nhẹ nhàng như pilates - yoga, hay hình thức luyện tập sức bền như chạy bộ, đạp xe, cardio, đến bơi lội, golf... đều có trên chiếc đồng hồ thông minh này. Venu Sq sẽ cho bạn biết số bước chân, thời gian tập luyện, mức độ calorie đã tiêu hao.

Đặc biệt, tính năng theo dõi giấc ngủ được nâng cấp, với khả năng nhận biết các giai đoạn của giấc ngủ: Nhẹ, sâu và REM (giai đoạn ngủ mà não hoạt động mạnh, xuất hiện giấc mơ). Nhịp thở liên tục được kiểm tra mỗi phút và xuyên suốt giấc ngủ. Bên cạnh đó, chức năng Pulse Ox cho người dùng biết được mức oxy trong máu.

Khi thức dậy, bạn có thể xem lại số liệu thống kê trong Garmin Connect để đánh giá chất lượng giấc ngủ, từ đó lên kế hoạch nghỉ ngơi thích hợp. Tính năng Pulse Ox có thể được bật cả ngày ở phần cài đặt của người sử dụng.

Đồng hồ Venu Sq tích hợp hơn 20 ứng dụng thể thao cùng nhiều chức năng thông minh.

Đồng bộ được với hầu hết dòng điện thoại thông minh, những chiếc đồng hồ trong dòng sản phẩm Venu Sq còn giúp bạn kết nối và làm việc liên tục, nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, mạng xã hội, lịch trình kế hoạch... Người sử dụng hệ điều hành Android có thể trả lời tin nhắn ngay trên Venu Sq. Các tín đồ âm nhạc có thể tải nhạc và tạo playlist riêng dễ dàng. Các ứng dụng Spotify, Amazon Music và Deezzer cũng được tích hợp trên chiếc đồng hồ Venu Sq phiên bản Music.

Bạn cũng có thể tự do thể hiện cá tính với kho ứng dụng và tiện ích phong phú, thay đổi hiển thị mặt đồng hồ với hình ảnh cá nhân và nhiều tùy chọn khác trên cửa hàng Garmin Connect IQTM.

Venu Sq hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Dòng sản phẩm đồng hồ thông minh Venu Sq có mặt 1,3 inch, dùng kính cảm ứng Corning Gorilla hình chữ nhật, viền nhôm, đi kèm dây đeo silicon mang lại sự nhẹ nhàng và thoải mái.

Dòng sản phẩm Venu Sq có các phiên bản màu tím nhạt, trắng vàng kim, xám đen. Phiên bản Venu Sq Music có màu vàng nhạt với mặt đồng hồ viền vàng hồng, màu xanh navy với viền vàng, xanh rêu và đen với viền xám. Nhờ đó, người dùng có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích.

Venu Sq có mức giá 4,99 triệu đồng cho phiên bản thường và 6,19 triệu đồng cho phiên bản Venu Sq Music.