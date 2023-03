Đồng hồ nữ không chỉ có màu hồng

Theo Independent, quan niệm “hồng dành cho nữ, xanh dành cho nam” đã hoàn toàn bị loại bỏ trong lĩnh vực thời trang, bao gồm ngành hàng đồng hồ. Phụ kiện dành cho nữ giới đang được nhiều thương hiệu đầu tư về kiểu dáng, mẫu mã và màu sắc.

Gần đây, màu đỏ tạo nên một cơn sốt với các tín đồ thời trang, hứa hẹn trở thành xu hướng trong năm 2023. Không chỉ trang phục, trang sức đỏ cũng được giới mộ điệu ưa chuộng.

Dưới đây, Independent gợi ý những màu sắc đồng hồ không thể thiếu trong bộ sưu tập của các cô gái.

Đỏ

Chiếc đồng hồ Mondaine có dây da đỏ, kiểu dáng thanh lịch. Mặt số hình tròn, những đường cong mềm mại thể hiện sự nữ tính.

Kim chỉ giờ rõ ràng, mốc số dễ đọc, giúp người đeo dễ dàng xem thời gian trong nhiều tình huống, hoàn cảnh. Với vỏ thép không gỉ, món phụ kiện này được kiểm định về khả năng chịu va đập, độ bền theo thời gian sử dụng.

Chiếc đồng hồ màu đỏ rực rỡ này đặc biệt phù hợp với xu hướng thời trang 2023, giúp bạn trở nên nổi bật dù diện trang phục tối giản.

Hồng

Màu hồng luôn là sự lựa chọn an toàn đối với phái nữ. Sắc hồng pastel tôn vinh tính nữ, sự thanh lịch, tinh tế. Mẫu đồng hồ Pilgrim Bianca sở hữu dây đeo silicon mỏng, đem đến cảm giác nhẹ nhàng cho cổ tay.

Mặt đồng hồ hồng đậm phát sáng, tạo điểm nhấn cho outfit. Đặc biệt, dây đeo có thể tháo và thay thế một cách dễ dàng.

Mặc dù được làm bằng chất liệu silicon, dây vẫn không xê dịch, bám chắc trên cổ tay người đeo.

Xanh dương

Marloe Astro là chiếc đồng hồ chiêm tinh với thiết kế, kiểu dáng và màu sắc lạ mắt. Lấy cảm hứng từ người phụ nữ đầu tiên du hành vũ trụ Valentina Tereshkova, món phụ kiện này được sản xuất để ủng hộ phong trào nữ quyền ở khắp nơi trên thế giới.

Mặt số hình vuông kết hợp hình tròn, tạo điểm nhấn cho mẫu trang sức. Dù sở hữu nhiều phiên bản màu sắc, đồng hồ màu xanh dương vẫn được ưa chuộng, bán chạy nhất. Đây cũng là màu sắc tượng trưng cho bầu trời, dải ngân hà được chinh phục bởi các nữ phi hành gia huyền thoại.

Vàng

Được thiết kế như một món trang sức, chiếc đồng hồ Hey Harper DNA phù hợp với người dùng nữ.

Dây đeo có hình dạng một chiếc lắc tay vàng. Mặt đồng hồ nhỏ, khiến tổng thể món đồ trở nên tinh tế.

Đặc biệt, dây đeo vàng không bị xỉn màu sau thời gian dài sử dụng. Nhược điểm duy nhất của món phụ kiện này là không thể tùy chỉnh kích cỡ, gây ra sự bất tiện cho người dùng có cổ tay quá to hoặc quá nhỏ.

Xanh lá

Là một thương hiệu đồng hồ uy tín, lâu năm, mọi sản phẩm của Hugo Boss đều được chăm chút từ kiểu dáng, chất liệu đến màu sắc. Mẫu Hugo Boss Women's Chronograph Dial sở hữu dây đeo mạ vàng, mặt số màu xanh lá.

Chiếc đồng hồ này có khối lượng nhẹ hơn các mẫu như Certina và Rotary, tạo cảm giác dễ chịu cho người đeo.

Chức năng bấm giờ cho phép bạn sử dụng trong các hoạt động thể thao, dã ngoại. Đây cũng là món phụ kiện được ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh nhất của Hugo Boss.

