Đồng hồ ngày tận thế tiến sát mốc thảm khốc

Mốc thời gian mà đồng hồ ngày tận thế hiển thị được điều chỉnh do tình hình xung đột, các hiểm họa từ biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Đồng hồ ngày tận thế được đặt ở mốc 90 giây trước nửa đêm. Ảnh: CNN.

Hôm 23/1, đồng hồ tận thế đã được đặt ở thời điểm 90 giây trước nửa đêm. Đây là thời gian cận kề với ngày tận thế nhất kể từ khi đồng hồ được tạo ra năm 1947, theo CNN.

Nửa đêm, tức 0h00, được coi là thời điểm diệt vong cho nền văn minh nhân loại. Từ năm 2020-2022, đồng hồ được đặt ở mốc 100 giây trước nửa đêm.

Theo Bulletin of the Atomic Scientists, tổ chức tạo ra đồng hồ tận thế, quyết định điều chỉnh mốc thời gian của đồng hồ này được đưa ra chủ yếu do nguy cơ leo thang xung đột hạt nhân.

Bên cạnh đó, Trái Đất cũng đối mặt những hiểm họa từ khủng hoảng khí hậu, sự bùng phát các thảm họa sinh học như Covid-19.

"Chúng ta đang sống trong thời kỳ nguy hiểm chưa từng có tiền lệ, đồng hồ tận thế phản ánh thực tế đó. Quyết định của các chuyên gia không thể bị xem nhẹ. Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo xem xét mọi lựa chọn trong khả năng của họ để đảo ngược đồng hồ", Rachel Bronson, CEO của Bulletin, nói.

Bulletin of the Atomic Scientists được sáng lập bởi một nhóm các nhà khoa học tham gia dự án sản xuất bom nguyên tử trong Thế chiến II. Ban đầu, Bulletin chỉ điều chỉnh đồng hồ tận thế dựa trên đe dọa về hạt nhân. Nhưng từ 2007, Bulletin quyết định bổ sung biến đổi khí hậu vào các yếu tố để đánh giá hiểm họa với Trái Đất.

Một hội đồng chuyên gia của Bulletin sẽ chịu trách nhiệm điều chỉnh đồng hồ cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng hồ càng tiến gần đến mốc 0h00 bao nhiêu thì nguy cơ nhân loại đối diện với ngày tận thế thật sự càng lớn bấy nhiêu, theo Guardian.