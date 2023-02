Đồng hồ lấy cảm hứng từ công xưởng, nhà máy

Máy móc và dầu mỡ luôn là nguồn cảm hứng của các nhà thiết kế, thương hiệu đồng hồ. Nhiều nhãn hàng cao cấp đã lấy ý tưởng từ công xưởng, nhà máy để sáng tạo các sản phẩm, xây dựng cửa hàng.

Industrial Loft (tạm dịch: “Công xưởng”) không chỉ là một phong cách kiến trúc mà còn ảnh hưởng đến quá trình sáng tạo đồng hồ, không gian trưng bày món phụ kiện này.

Breitling

Chuyên sản xuất và phân phối các dòng đồng hồ cao cấp, Breitling dần hướng đến khái niệm “casual luxury” (tạm dịch: “bình thường hóa sự xa xỉ”). Cảm hứng công nghiệp được thương hiệu thể hiện qua quá trình chế tác phụ kiện và xây dựng không gian bày bán.

Lấy ý tưởng từ các tòa nhà công nghiệp thế kỷ XX, cửa hàng của Breitling sử dụng nhiều chất liệu thô, cứng như gạch, gỗ, thép, da. Mẫu đồng hồ Navitimer ra đời cách đây hơn 70 năm được trưng bày trên các giá thép chắc chắn.

Thương hiệu này tập trung phát triển các sản phẩm có công năng tốt, đóng góp cho sự phát triển khoa học - kỹ thuật.

SevenFriday

SevenFriday được thành lập từ tháng 5/2012. Thương hiệu này từng bán được 12.000 chiếc đồng hồ trong vòng một năm kể từ ngày khai trương.

Nhà sáng lập Daniel Niederer có niềm đam mê đặc biệt với động cơ, chuyển động cơ học và sử dụng nguồn cảm hứng này cho các thiết kế của SevenFriday. Mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực và chống phản chiếu, dây đeo có chất liệu da bê.

Dòng sản phẩm bán chạy nhất của nhãn hàng là P1-3. Mẫu đồng hồ này được lấy cảm hứng từ những cỗ máy công nghiệp của nhà sản xuất Kuka Robotics Corporation (Đức).

Không chỉ sản xuất các dòng đồng hồ cơ học, thương hiệu này còn sử dụng ý tưởng công nghiệp cho không gian trưng bày sản phẩm. Với chất liệu gỗ, bê tông, màu sắc chủ đạo đen, xám, cửa hàng của SevenFriday được ví như một công xưởng thu nhỏ.

MODUCO

Là thương hiệu đồng hồ thiết kế ở Mỹ và sản xuất tại Thụy Sĩ, MODUCO sử dụng cảm hứng đến từ ngành công nghiệp nặng trong quá trình thực hiện sản phẩm.

Nhãn hàng ưa chuộng vật liệu công nghiệp cứng, sắc nhọn, tinh xảo.

Hai mẫu đồng hồ Sellita SW200 và Ronda 513 của thương hiệu này đều có đường viền sắc nét. Lấy cảm hứng từ ống nước công nghiệp, vỏ đồng hồ có dạng khối trụ, được làm bằng chất liệu thép không gỉ.

Vòng bezel trên cả hai dòng phụ kiện đều sở hữu các đường chéo mờ, gia tăng độ sâu, truyền tải tinh thần công nghiệp hiện đại.

