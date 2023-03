Đồng hồ lấy cảm hứng đại dương

Cảm hứng đại dương luôn được các nhà chế tác, nhà thiết kế ứng dụng vào sản phẩm đồng hồ. Các môn thể thao dưới nước và hoạt động giải trí hàng hải cũng trở nên phổ biến, đòi hỏi những dụng cụ đảm bảo an toàn trong quá trình du ngoạn dưới mặt nước.

Nhiều nhà sản xuất phụ kiện cao cấp đã giới thiệu hàng loạt mẫu đồng hồ lặn, có khả năng chịu nước tốt.

Màu xanh dương xuất hiện trên nhiều món trang sức của Breitling, Rolex, Omega và Audemars Piguet. Đây đều là những loại đồng hồ có tính ứng dụng cao, sở hữu sức sống vượt thời gian.

Breitling SuperOcean

Vào những năm 1950, nhu cầu về đồng hồ dành cho thợ lặn ngày càng tăng cao do vai trò thiết yếu của chúng trong lĩnh vực chinh phục đại dương, lặn biển chuyên nghiệp và khám phá khoa học biển.

Năm 1957, Breitling cho ra mắt đồng thời 2 chiếc đồng hồ lặn, một chiếc đồng hồ lặn chỉ thời gian và một chiếc đồng hồ bấm giờ Chronograph. Cả hai đều được đặt tên là SuperOcean.

Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên, Breitling SuperOcean đã liên tục được tinh chỉnh và nâng cấp để chinh phục những vùng nước sâu hơn, thậm chí là độ sâu 2.000 m.

Rolex Sea-Dweller Deepsea D-Blue

Trong năm 2018, thương hiệu Rolex đã trình làng sản phẩm Sea-Dweller Deepsea D-Blue. Đây là mẫu đồng hồ mới trong dòng phụ kiện dành cho thợ lặn của nhãn hàng.

Món trang sức này được sản xuất để tôn vinh nhà làm phim, thợ lặn James Cameron - người đã thành công điều hướng một thiết bị lặn xuống đáy Challenger Deep (thuộc khu vực tâm trái đất) vào năm 2012.

Sea-Dweller Deepsea D-Blue có khả năng chống thấm ở độ sâu đáng kinh ngạc 3.900 m. Vỏ đồng hồ được làm bằng hợp kim thép Oyster Steel. Mặt số có dải màu từ xanh nhạt tới đen, mô phỏng mức độ sâu thẳm của đại dương.

Omega Seamaster Diver

Seamaster Professional Diver 300M là mẫu đồng hồ thợ lặn nổi tiếng của nhà thiết kế James Bond đến từ thương hiệu Omega. Nhãn hàng này đã phát hành tới 14 sản phẩm mới để kỷ niệm Seamaster Diver tròn 25 tuổi.

8 mẫu trong số đó được làm bằng thép không gỉ hoặc vàng. Mặt số được đánh bóng, có màu đen, xanh lam, vàng. Ngoài ra, Omega cũng giới thiệu một mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn Titanium Tantalum.

Đây là sản phẩm lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ lặn huyền thoại Seamaster Diver và được làm bằng vàng hồng 18 carat.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver

Chiếc đồng hồ lặn Royal Oak Offshore Diver của thương hiệu Audemars Piguet có thiết kế trẻ trung, năng động. Mẫu phụ kiện này có màu xanh lam, be, xám, đa dạng hóa sự lựa chọn cho người dùng.

Vỏ thép không gỉ, tinh thể sapphire chống lóa, núm vặn bằng cao su là những đặc điểm đáng chú ý của sản phẩm này.

Bên cạnh đó, Audemars Piguet cũng ra mắt phiên bản đặc biệt của Royal Oak Offshore Diver. Mẫu trang sức này được làm bằng vàng hồng 18 carat, có đai kính titan và núm vặn sứ xám.

Là sản phẩm giới hạn, món phụ kiện này chỉ có 300 chiếc trên toàn thế giới.

Richard Mille Regatta Flyback Chronograph

Regatta Flyback Chronograph RM 60-01 là một sản phẩm của nhãn hàng đồng hồ cao cấp Richard Mille.

Mẫu phụ kiện này được thiết kế để quảng bá sự kiện chèo thuyền Le Voile de St Barth tháng 4/2018.

Phiên bản giới hạn của món trang sức này có 50 chiếc được làm từ titan. Đồng hồ bấm giờ Regatta Flyback Chronograph có thể ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, hỗ trợ điều hướng khi di chuyển.

Điểm nhấn là dây đeo màu vàng tươi, phù hợp với tất cả chuyến chèo thuyền thám hiểm tại Caribbean.

