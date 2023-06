Đồng hồ hồng, đen đi xem concert BlackPink

Giống với tông màu chủ đạo của nhóm nhạc thần tượng BlackPink, những mẫu đồng hồ màu hồng và đen được nhiều thương hiệu lăng xê, tín đồ thời trang ưa chuộng.

Mẫu Rolex Pink MK2 - Limited Edition Black Venom kết hợp 2 màu sắc hồng và đen nổi bật. Ảnh: Rolex.

Thông tin BlackPink đến Việt Nam biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 29-30/7 thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng. Người hâm mộ nhóm nhạc nữ này nhanh chóng bắt đầu công cuộc săn vé, tìm kiếm trang phục đi xem concert của thần tượng.

Bên cạnh váy áo, trang điểm, những món phụ kiện của khán giả cũng lấy cảm hứng từ BlackPink. Giống với tên gọi, màu sắc chủ đạo của nhóm nhạc, nhiều mẫu đồng hồ kết hợp 2 màu đen và hồng được các tín đồ thời trang săn đón.

Rolex Pink MK2 được sản xuất với số lượng giới hạn, sở hữu khả năng chống nước tốt. Ảnh: Rolex.

Rolex Pink MK2 - Limited Edition Black Venom

Không công khai giá

Thuộc dòng Submariner ra đời năm 1954 của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Rolex, chiếc Rolex Pink MK2 - Limited Edition Black Venom là món phụ kiện có khả năng chống thấm nước ở độ sâu 100 m dưới mặt nước biển. Chiếc đồng hồ thợ lặn này phù hợp với những chuyến du lịch biển mùa hè.

Sản phẩm được sản xuất với số lượng giới hạn. Mặt số màu hồng được đặt trong lớp vỏ đen. Sự kết hợp của 2 gam màu này gợi nhớ đến nhóm nhạc thần tượng BlackPink.

Thiết kế mặt số đơn giản với mốc giờ, kim chỉ quen thuộc của Rolex. Trong khi mặt số có màu hồng đậm, vòng bezel lại sở hữu màu hồng pastel.

Dây đeo, lớp vỏ đen được làm bằng thép không gỉ, đảm bảo độ bền cho mẫu đồng hồ này.

GUESS Sporting Pink Limited Edition có mặt số vuông đen, dây đeo silicon trong suốt màu hồng. Ảnh: GUESS.

GUESS Sporting Pink Limited Edition

Giá từ 125 USD

Kỷ niệm 9 năm hợp tác với tổ chức nâng cao nhận thức về ung thư vú The Get In Touch, thương hiệu GUESS trình làng chiếc đồng hồ với mặt số đen, dây đeo hồng.

Theo nhãn hàng này, một phần doanh thu đến từ sản phẩm được quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận trên.

Mặt số vuông màu đen có logo GUESS ở chính giữa. 3 mặt số phụ được tích hợp trên mặt chính, đa dạng hóa trải nghiệm của người dùng.

Được thiết kế theo phong cách thể thao, mẫu đồng hồ này sở hữu dây đeo silicon trong suốt màu hồng. Với kích thước 43 mm, món phụ kiện phù hợp với cổ tay trung bình và lớn.

Marc Jacobs Coire Black And Pink Watch sở hữu màu hồng đậm nổi bật. Ảnh: Marc Jacobs.

Marc Jacobs Coire Black And Pink Watch

Giá từ 230 USD

Kích thước 36 mm của mẫu đồng hồ này đặc biệt phù hợp với cổ tay nữ giới. Mặt số tròn được thiết kế tối giản, chỉ sở hữu mốc giờ và kim chỉ đơn giản, giúp việc xem giờ trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn.

Ở giữa mặt số đen, nhà sản xuất bổ sung logo thương hiệu. Dây đeo có màu hồng đậm nổi bật, giúp outfit của người dùng trở nên thu hút giữa đám đông.

Ngoài ra, mẫu đồng hồ này cũng có phiên bản màu đen, đen - xanh và đen - vàng, đa dạng hóa sự lựa chọn cho khách hàng.

Ferragamo Women's Pink Rubies Watch được đính kết hàng loạt viên đá quý hồng trên vòng bezel. Ảnh: Ferragamo.

Ferragamo Women's Pink Rubies Watch

Không công khai giá

Là món phụ kiện được sản xuất bởi thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Ferragamo, mẫu đồng hồ này có mặt số đen, dây đeo hồng được làm từ da cá sấu.

Trên vòng bezel, hàng loạt viên đá quý hồng được đính kết cầu kỳ. Mặt kính sapphire chống lóa, tránh trầy xước khi va đập.

Với kích thước 33 mm, chiếc đồng hồ này phù hợp với cổ tay nhỏ của nữ giới. Bộ máy được sản xuất tại Thụy Sĩ chứng minh chất lượng của mẫu đồng hồ.