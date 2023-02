Đồng hồ hơn 11.000 USD 'biến mất' khi qua soi chiếu sân bay

Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang xác minh, giải quyết tin báo việc một hành khách báo mất đồng hồ trị giá hơn 11.000 USD tại sân bay Phú Quốc.

Ngày 8/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị vừa ra thông báo về giải quyết tin báo về việc bà Mạc Thanh Thảo (SN 1988, thường trú tại Mỹ) bị mất đồng hồ ngày 25/12/2022 tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

“Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Phú Quốc đã lập hồ sơ và đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Khi nào có kết luận giải quyết tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ cung cấp cho báo chí”, thông cáo của Công an tỉnh Kiên Giang nêu.

Theo nội dung tin báo, khoảng 9h30, ngày 25/12/2022, bà Thảo cùng chồng đi trên chuyến bay VN6526/18D từ TP Phú Quốc đi TP.HCM. Bà Thảo mang tư trang, hành lý xách tay bỏ vào khay đi qua khu vực an ninh soi chiếu của Cảng HK quốc tế Phú Quốc. Khi kiểm tra an ninh xong, bà Thảo đi vào bên trong khu vực chuẩn bị ra cửa máy bay.

Sau đó, bà Thảo quay lại nơi kiểm tra an ninh hàng không để tìm kiếm những khay để trên bàn và báo với nhân viên L.V.P. (người điều khiển máy soi chiếu) rằng bà bị mất một đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe trị giá 11.124 USD .

Sau đó, bà Thảo lên máy bay đi về TP.HCM. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, bà Thảo quay lại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc yêu cầu an ninh sân bay kiểm tra lại camera và dữ liệu máy soi chiếu để tìm bằng chứng về việc mất đồng hồ.