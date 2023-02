Đồng hồ gần 200.000 USD của 'FIFA The Best' Messi

Ngày 28/2, đêm gala FIFA The Best diễn ra tại Paris, Pháp. Đây là lần thứ 2 Lionel Messi giành giải The Best - Cầu thủ nam hay nhất năm của FIFA. Tại sự kiện lần này, nam cầu thủ cùng vợ diện trang phục tông đen, theo phong cách lịch lãm. Trong khi Antonella Roccuzzo chọn túi xách hình hoa làm điểm nhấn cho trang phục, Messi gây chú ý với mẫu đồng hồ sang trọng. Ảnh: Reuters.