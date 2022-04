Đồng hồ Esprit, Just Cavalli tạo chất riêng cho quý cô tinh tế

Khí chất của một quý cô phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bên cạnh thay đổi outfit hàng ngày, phụ kiện cũng là một điểm nhấn giúp khẳng định phong cách riêng.

Nhằm tri ân người dùng và mừng 3.000 cửa hàng đồng hồ có mặt trên toàn quốc, Thế Giới Di Động giảm giá đến 50% tất cả đồng hồ có mặt tại cửa hàng, bên cạnh triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn: Flash sale online đồng giá 333.000 đồng; trả góp 0% cho đơn hàng từ 1,4 triệu đồng; đồng giảm 50% tất cả đồng hồ có giá dưới 3 triệu đồng…

Với các tín đồ đồng hồ, đặc biệt là những quý cô hiện đại, đây được xem như cơ hội vàng để làm mới bản thân. Phái đẹp có thể tham khảo các thiết kế từ 2 thương hiệu nổi tiếng Esprit và Just Cavalli.

Thế Giới Di Động nhận lời chúc mừng từ nhiều thương hiệu đồng hồ nổi tiếng nhân sự kiện mở rộng đến 3.000 cửa hàng tại Việt Nam.

Nếu là một nàng tắc kè bông luôn muốn thay đổi phong cách, bạn khó có thể bỏ qua cơ hội sắm những chiếc đồng hồ tinh tế đến từ Esprit (Mỹ) - thương hiệu lâu năm trong lĩnh vực thời trang. Đồng hồ Esprit không chỉ mang vẻ đẹp tinh tế, tao nhã, mà còn dễ mix&match với các loại trang phục từ bình dân, đơn giản đến sang chảnh, quý phái.

Với các nàng công sở năng động, chỉ cần set đồ đơn giản, kết hợp chiếc đồng hồ sành điệu như Esprit ES1L153M1035 là đủ để hóa thân thành quý cô quý phái, sang trọng.

Trong khi đó, mẫu đồng hồ thanh lịch Esprit ES1L288L0025 cùng một chiếc đầm dài hứa hẹn trở thành outfit phù hợp để các nàng bánh bèo tôn khí chất riêng trước đám đông.

Không chỉ nổi tiếng với những thiết kế nữ tính, quyến rũ, Esprit còn có khá nhiều mẫu đồng hồ trẻ trung, thời thượng như Esprit ES1L063L0215 (đỏ mận) hay Esprit ES1L038L0065 (hồng phấn) dành cho các tín đồ thích màu sắc.

Các quý cô dễ dàng mix&match trang phục với đồng hồ Esprit để tạo nên tổng thể nổi bật.

Trong khi đó, với chất nghệ sĩ của các nghệ nhân Italy, những chiếc đồng hồ Just Cavalli không chỉ góp phần tôn vẻ sành điệu, mà còn mang nét nổi loạn, phù hợp các cô nàng cá tính, thời thượng.

Just Cavalli JC1L126L0015 đang được giảm giá 10% còn 2,97 triệu đồng tại Thế Giới Di Động. Mẫu đồng hồ này có giao diện ngựa vằn, mặt kính trong suốt, chịu lực tốt, dây da mềm mại ôm tay, chống nước và khung viền kim loại cứng cáp. Thiết kế này hứa hẹn phù hợp những cô gái trẻ khi lên đồ xuống phố.

Just Cavalli có nhiều mầu đồng hồ họa tiết thời thượng.

Nếu cần một chiếc đồng hồ đậm cá tính mà vẫn toát lên khí chất sang chảnh, phái đẹp có thể tham khảo Just Cavalli JC1L130L0025 (giảm còn 3,78 triệu đồng) với thiết kế khung viền sáng bóng và cứng cáp, có thể chống thấm nước khi đi mưa, dây da đeo tay mềm mại; hay Just Cavalli JC1L050L0245, Just Cavalli JC1L126L003… mang thiết kế hiện đại, độc đáo.

Ngoài ra, hệ thống Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh còn hàng trăm mẫu đồng hồ thời trang khác đang được giảm giá. Độc giả xem chi tiết sản phẩm và chương trình khuyến mãi tại đây.