Đồng hồ của Dương Tử Quỳnh

Đeo đồng hồ kim cương của Richard Mille khi nhận giải Nữ diễn chính xuất sắc tại Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh khẳng định là người hâm mộ trung thành của thương hiệu này.

Chiếc đồng hồ kim cương, sapphire trong suốt của thương hiệu Richard Mille được Dương Tử Quỳnh đeo trên sân khấu Oscar. Ảnh: Los Angeles Times.

Đại thắng cùng bộ phim điện ảnh Everything Everywhere All At Once, Dương Tử Quỳnh giành giải Nữ diễn chính xuất sắc tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95. Nữ minh tinh châu Á gây chú ý ngay khi xuất hiện trên thảm trắng với chiếc váy lông vũ của nhà mốt Dior và đồng hồ từ thương hiệu Richard Mille.

Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhãn hàng này, Dương Tử Quỳnh luôn đeo phụ kiện của Richard Mille khi tham dự các liên hoan phim, sự kiện lớn.

Dương Tử Quỳnh đeo chiếc đồng hồ RM 07-02 của thương hiệu Richard Mille khi nhận tượng vàng Oscar. Ảnh: @richardmille.

RM 07-02 tại Oscar

Vào ngày 13/3, Dương Tử Quỳnh đã diện một cây trang phục trắng tại lễ trao giải Oscar 2023. Bên cạnh mẫu đầm trắng cúp ngực quyến rũ, nữ diễn viên cũng tạo điểm nhấn với chiếc đồng hồ trên tay.

Được biết, đây là chiếc RM07-02 độc nhất vô nhị, được chế tác riêng cho nữ minh tinh. Sản phẩm của thương hiệu Richard Mille chứa sapphire trong suốt, có dây đeo màu trắng.

Kim cương được đính trên mẫu đồng hồ, nâng tầm outfit của Dương Tử Quỳnh, giúp cô tỏa sáng trên sân khấu lễ trao giải danh giá. Trên tay nữ ngôi sao châu Á là tượng vàng Oscar và món phụ kiện của thương hiệu Richard Mille.

Mẫu đồng hồ RM 051 lấy cảm hứng và được đặt tên theo Dương Tử Quỳnh. Ảnh: Richard Mille.

RM 051 được đặt tên theo Dương Tử Quỳnh

Được người bạn đời Jean Todt - Giám đốc điều hành giải đua xe và cựu Giám đốc Scuderia Ferrari - giới thiệu, Dương Tử Quỳnh biết đến nhãn hàng đồng hồ lâu năm Richard Mille.

“Tôi từng chỉ đeo những chiếc đồng hồ to, nam tính để phá bỏ mọi định kiến giới. Phụ nữ không chỉ sử dụng các phụ kiện, trang sức có kích thước nhỏ”, nữ ngôi sao chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng nữ quyền này, Richard Mille đã sản xuất 2 mẫu đồng hồ RM 51-01 Tourbillon Tiger and Dragon và RM 51 Tourbillon Phoenix. Cả 2 đều được đặt theo tên Dương Tử Quỳnh.

Phần đế của chiếc RM 051 được làm từ mã não. Một con phượng hoàng phủ kim cương được gắn trên mặt số, tạo ấn tượng mạnh đối với người đeo.

Dương Tử Quỳnh đeo chiếc RM 07-01 tại lễ trao giải Screen Actors Guild. Ảnh: Shutterstock.

RM 07-01 tại lễ trao giải Screen Actors Guild

Trước Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh cũng xuất hiện tại Screen Actors Guild để nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc cho vai chính trong phim điện ảnh Everything Everywhere All At Once.

Tại đây, cô kết hợp chiếc váy đến từ nhà mốt Schiaparelli với đồng hồ Richard Mille RM 07-01 “Intergalactic”.

Máy móc của món phụ kiện này được đánh giá tương đối cao khi sở hữu bộ chuyển động CRMA-2 với 50 giờ dự trữ năng lượng.

Giống với nhiều mẫu đồng hồ khác của Dương Tử Quỳnh, chiếc RM 07-01 “Intergalactic” cũng được đính những viên kim cương nhỏ, mô phỏng bầu trời đầy sao.

Chiếc đồng hồ với công năng mạnh mẽ này không chỉ là một món trang sức mà còn là tuyên ngôn của nữ diễn viên về bình đẳng giới trong thời trang.