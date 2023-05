Đồng hồ Big Ben thoáng ngừng chạy

Sau khi dừng chạy khoảng nửa tiếng, kim đồng hồ bắt đầu được điều chỉnh nhưng đồng hồ vẫn chậm khoảng 5 phút, theo lời kể của nhân chứng. Đến 13h47, các kim được điều chỉnh lần nữa để hiển thị đúng thời gian, theo Guardian.

Người phát ngôn của Hạ viện Anh cho biết: “Chúng tôi biết rằng kim đồng hồ trên tháp Elizabeth tạm thời hiển thị sai thời gian vào chiều 10/5. Các thợ đồng hồ đã làm việc nhanh chóng để khắc phục sự cố và đồng hồ hiện hoạt động bình thường”.

Quả chuông đồng hồ Big Ben nặng 13 tấn phần lớn không ngân tiếng trong 5 năm từ năm 2017 trong quá trình đại trùng tu tháp Elizabeth, nhằm bảo vệ thính giác của công nhân trùng tu. Tiếng “boong” sau đó đã trở lại vào tháng 11/2022.

Trong suốt thời gian sửa chữa, chiếc đồng hồ chỉ ngân vang vào thời khắc giao thừa hàng năm và 2 thời điểm đặc biệt khác là khi Anh rời Liên minh châu Âu năm 2021 và tang lễ của nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9/2022.

Chi phí ban đầu của dự án ước tính là khoảng 29 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, tháp Elizabeth hồi tháng 2/2020 được xác định chịu thiệt hại lớn hơn so với dự kiến ban đầu, do một cuộc tấn công bằng bom tháng 5/1941. Chi phí trùng tu tăng vọt lên gần 80 triệu bảng Anh.

Các kỹ sư đã phục dựng hơn 1.000 bộ phận của tháp đồng hồ và cần 500 công nhân làm việc liên tục.

Các bộ phận khác của chuông đã được làm sạch và sơn lại. Các mặt số mang tính biểu tượng trên đồng hồ đã được khôi phục lại màu xanh lam nguyên bản.

Những vết nứt trong và quanh đồng hồ do rỉ sét, mài mòn cũng được hàn, sửa chữa lại. 700 mảnh vá được chạm khắc tại chỗ để thay thế cho các phần hỏng hóc, xuống cấp.

