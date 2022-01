Đóng góp của các phim bom tấn cho phòng vé Bắc Mỹ 2021

Năm qua, Walt Disney đã thu 1,17 tỷ USD từ phòng vé Bắc Mỹ - thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới. Xếp vị trí thứ hai là Sony với hơn 1 tỷ USD.

Phòng vé Bắc Mỹ 2021 từng được kỳ vọng đạt mức doanh thu 5,2 tỷ USD . Mục tiêu đã không thể hoàn thành khi tổng số tiền các rạp chiếu phim tại Mỹ và Canada thu được năm 2021 chỉ cán mốc 4,55 tỷ USD . Theo Deadline, ngôi vị quán quân trong cuộc đua doanh thu giữa sáu hãng phim lớn nhất Hollywood năm vừa qua thuộc về Walt Disney.

Walt Disney dẫn đầu Hollywood

Tổng doanh thu từ ba doanh nghiệp con của Công ty Walt Disney - gồm Walt Disney Pictures, 20th Century Studios và Searchlight - tại thị trường Bắc Mỹ trong năm 2021 là 1,12 tỷ USD (tăng 180% so với năm 2020) và 2,9 tỷ USD toàn cầu. Walt Disney đóng góp 27% vào doanh thu phòng vé Bắc Mỹ năm qua, chiếm ngôi đầu bảng.

Năm 2021, Disney vẫn ăn nên làm ra nhờ các tác phẩm hành động, giả tưởng. Ảnh: Disney.

Tổng doanh thu phòng vé nội địa của 20th Century Studios và Searchlight là 245 triệu USD , chiếm 5% số tiền mà rạp Bắc Mỹ thu về trong năm qua. Đáng nói, với doanh thu nội địa 121,6 triệu USD , bộ phim Free Guy của đạo diễn Shawn Levy và Ryan Reynold trong vai chính đã làm nên một nửa thành tích này. Free Guy cũng là bộ phim làm từ kịch bản gốc có doanh thu cao nhất 2021.

Cuối năm 2021, trái ngược với thành công của Spider-Man: No Way Home hợp tác cùng Sony Pictures, Công ty Walt Disney đã đón nhận hai thất bại nặng nề mang tên West Side Story (đã thu 30 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ) và The King’s Man (doanh thu nội địa 20 triệu USD ). Đây đều là các tác phẩm được đầu tư kinh phí lớn, phát hành vào dịp lễ Giáng sinh nhưng nhanh chóng bị lu mờ dưới cái bóng của No Way Home.

Theo cây bút Anthony D'Alessandro, trong nửa đầu 2021, nếu Walt Disney Pictures không theo đuổi chính sách phát hành các tựa phim Raya and the Last Dragon, Cruella, Jungle Cruise và Black Widow song song tại rạp và dịch vụ xem video trực tuyến Disney+, hãng có thể đạt doanh thu ấn tượng hơn tại phòng vé. Năm 2019, tổng số tiền Công ty Walt Disney kiếm được từ phòng vé toàn cầu là 4,25 tỷ USD .

Sony, quán quân đích thực của phòng vé Bắc Mỹ

Bám đuổi sát nút Công ty Walt Disney là Sony Pictures với 1,059 tỷ USD kiếm được tại thị trường Bắc Mỹ và 2,43 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu trong năm 2021. Hãng đóng góp 23% vào con số 4,55 tỷ USD . Con số này đã vượt qua thành tích của riêng Walt Disney Pictures trong năm 2021 ( 921,2 triệu USD từ bốn tựa phim đã ra rạp gồm Shang-Chi, Black Widow, Eternals và Jungle Cruise).

Với Spider-Man: No Way Home, Sony Pictures đã có một năm 2021 mỹ mãn. Ảnh: Sony Pictures.

54% tổng số tiền Sony kiếm được trong năm 2021 đến từ Spider-Man: No Way Home (doanh thu toàn cầu 1,38 tỷ USD với 621,5 triệu USD của Bắc Mỹ). Đóng góp đáng kể vào thành công của Sony trong năm qua còn có Venom: Let There Be Carnage (doanh thu nội địa 212,6 triệu USD ) và Ghostbusters: Afterlife ( 122,3 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ).

Khác với Disney hay Warner Bros., Sony không đầu tư phát triển dịch vụ xem video trực tuyến riêng. Do đó, toàn bộ doanh thu các phim mới phát hành của hãng đều đến từ phòng vé toàn cầu. No Way Home, Let There Be Carnage hay Ghostbusters: Afterlife và nhiều tựa phim khác từ Sony đều được phát hành tại rạp theo cách truyền thống.

Theo thống kê của Box Office Mojo, Sony Pictures đã hai năm liên tiếp giữ ngôi hãng phim có tác phẩm đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ. Năm 2020, bộ phim Bad Boys for Life do Sony Pictures Releasing phát hành đã thu 206,3 triệu USD từ thị trường nội địa - con số cao nhất năm. Năm 2021, ngôi vị này do No Way Home chiếm giữ.

Universal Pictures kiếm tiền nhờ Fast & Furious 9

Tổng doanh thu của Universal Pictures và Focus Features từ phòng vé Bắc Mỹ trong năm qua là 714,2 triệu USD . Trong đó Universal đóng góp 657,6 triệu USD và Focus là 56,5 triệu USD . Phần lớn tác phẩm mới của hai hãng trong năm qua trung thành với cách thức phát hành phim truyền thống, nhưng rút ngắn khoảng thời gian chiếu độc quyền tại rạp xuống còn 17 ngày.

Fast & Furious 9 kỷ niệm thương hiệu phim tốc độ tròn 20 tuổi. Ảnh: Universal.

Tác phẩm ăn khách nhất 2021 của Universal Pictures là Fast & Furious 9. Phim thu 726,2 triệu USD từ phòng vé toàn cầu với hơn 173 triệu USD là phần đóng góp từ thị trường Bắc Mỹ. Phần phim thứ 9 trong thương hiệu tốc độ, đã bị lùi lịch chiếu từ năm 2019 đến 2021, đóng góp 24% vào tổng doanh thu của Universal Pictures trong năm nay.

Về phần Focus Features, trong năm 2021, ba tác phẩm ăn khách nhất do hãng phát hành gồm Stillwater, Last Night in Soho và Belfast. Doanh thu nội địa của ba phim lần lượt là 14,4 triệu USD , 10,1 triệu USD và 6,9 triệu USD . Trong đó, Belfast là một trong những ứng cử viên sáng giá cho mùa giải Oscar 2022.

Warner Bros. thất thế

Warner Bros. về đích ở vị trí thứ tư với 662,6 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Trong năm 2021, có thể nói Warner Bros. đã tự bóp nghẹt mình bằng kế hoạch phát hành toàn bộ phim mới song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến HBO Max. Phương pháp này thành công trong việc lôi kéo một lượng lớn khán giả đăng ký thuê bao HBO Max, nhưng cũng kéo tụt mặt bằng chung doanh thu phòng vé các tựa phim của hãng.

Warner Bros. đang triển khai kế hoạch thực hiện hậu truyện cho Dune. Ảnh: Warner Bros.

Trong năm qua, tác phẩm siêu anh hùng The Suicide Squad đã thất bại trong mục tiêu thu hồi khoản đầu tư 185 triệu USD , Reminiscence cũng thua lỗ khi chỉ thu về 15,8 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Loạt phim Malignant, Space Jam: A New Legacy, In the Height… cũng chịu chung số phận.

Thành công lớn nhất trong năm 2021 của Warner Bros. phải kể đến The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It (thu 302 triệu USD từ vốn đầu tư 39 triệu USD ), Dune (vốn đầu tư 165 triệu USD , thu 396,1 triệu USD toàn cầu) và Godzilla vs. Kong ( 467,8 triệu USD ). Ngoài Dune, các bộ phim này đều phát hành trong nửa đầu 2021.

Bước sang năm 2022, Warner Bros. trở lại với mô hình phát hành phim truyền thống - chiếu độc quyền tác phẩm mới tại rạp trong nhiều tuần trước khi đưa lên dịch vụ trực tuyến. Với chùm phim kinh phí lớn phủ kín lịch chiếu từ tháng 3 tới tháng 12, hãng được kỳ vọng sẽ thu ít nhất 2 tỷ USD từ phòng vé nội địa trong năm nay.

United Artists Releasing/MGM thu hút khán giả trưởng thành

Trong năm 2021, MGM tung ra rạp hai át chủ bài là No Time to Die và House of Gucci. Bộ phim đánh dấu lần cuối cùng tài tử Daniel Craig thủ vai James Bond, No Time to Die, đã thu 774,034 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Thị trường Bắc Mỹ đóng góp 160,8 triệu USD .

Trong năm 2021, hãng MGM đã có công thúc đẩy nhóm khán giả trên 35 tuổi trở lại rạp xem phim. Ảnh: MGM.

Doanh thu nội địa của No Time to Die chiếm 49,7% tổng số tiền MGM kiếm được năm qua từ thị trường Bắc Mỹ là 323,1 triệu USD . Bộ phim cũng góp phần thúc đẩy phân khúc khán giả trên 35 tuổi trở lại rạp thưởng thức phim điện ảnh mới.

Tiếp đến, House of Gucci - tác phẩm dựa trên những biến cố có thật xảy đến với gia tộc thời trang Gucci - đã bỏ túi 50 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ và trở thành phim dành cho người trưởng thành có doanh thu cao nhất giai đoạn 2020-2021.

Sự kiện quan trọng nhất trong năm 2021 với hãng MGM là thương vụ mua lại hãng phim của Amazon. Đến nay, kết quả vụ mua bán vẫn chưa ngã ngũ. Các tác phẩm đáng chú ý của MGM trong năm 2022 gồm có Samaritan (26/8) với huyền thoại cơ bắp Sylvester Stallone trong vai chính và Creed III (25/11).

Paramount kiếm tiền bằng A Quiet Place Part II

Hãng Paramount Pictures đã thu về 278,1 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ trong năm 2021. A Quiet Place Part II chiếm 58% con số này với hơn 160 triệu USD . Bộ phim cũng là tác phẩm khơi mào mùa phim hè nhộn nhịp 2021 tại Hollywood sau hơn một năm đìu hiu vì dịch bệnh.

Thương hiệu A Quiet Place vẫn giữ nguyên sức hút. Ảnh: Paramount.

Ngoài A Quiet Place Part II, tác phẩm đáng chú ý khác do Paramount phát hành trong năm qua là Snake Eyes: G.I. Origins đã trở thành nỗi thất vọng lớn tại phòng vé. Phim thu vỏn vẹn 40 triệu USD từ phòng vé toàn cầu với hơn 28 triệu USD đóng góp bởi rạp Bắc Mỹ.

Quân át chủ bài của Paramount, Top Gun: Maverick với Tom Cruise trong vai chính dự kiến chiếu năm 2021 đã bị dời lịch sang 2022 do lo ngại bị mắc kẹt giữa Fast & Furious 9 và Black Widow giữa mùa phim hè. Cuối năm, Paramount tung hai phim thiếu nhi PAW Patrol và Clifford the Big Red Dog theo hình thức song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến Paramount+.

Lionsgate đìu hiu

Cái tên cuối cùng thuộc bộ 6 quyền lực của Hollywood là hãng phim Lionsgate với 102,7 triệu USD thu về từ Bắc Mỹ trong năm 2021. Con số trực tiếp tố cáo một năm đìu hiu của hãng tại các rạp chiếu phim.

Lionsgate bước qua năm 2021 mà không có tác phẩm để lại dấu ấn ngoài The Hitman’s Wife’s Bodyguard. Ảnh: Lionsgate.

Tác phẩm được biết đến rộng rãi nhất trong năm qua của Lionsgate là The Hitman’s Wife’s Bodyguard, hậu truyện của bộ phim The Hitman’s Bodyguard với Samuel L. Jackson và Ryan Reynolds thủ vai chính. Đây là phim có doanh thu cao nhất của hãng trong năm qua, với 38 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Con số giảm 60% so với kết quả của phần tiền truyện.

Đầu năm 2022, Lionsgate sẽ tung bộ phim khoa học viễn tưởng Moonfall ra rạp từ 4/2. Tiếp đó, hãng sẽ chiêu đãi khán giả The Unbearable Weight of Massive Talent với Nicholas Cage trong vai chính, Shotgun Wedding của Jennifer Lopez và White Bird: A Wonder Story có Gillian Anderson và Helen Mirren. Điểm chung của các tác phẩm này là vai chính trong các tựa phim đều đã ở độ tuổi ngoài 50.