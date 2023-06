Đồng đội muốn Mbappe ở lại PSG

"Mbappe là thiên tài đích thực, một thủ lĩnh của PSG. Cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi. Mỗi kỳ chuyển nhượng mùa hè, chúng tôi đều nói rất nhiều về cậu ấy. Tuy nhiên, Mbappe vẫn là cầu thủ của PSG và muốn ở lại. Hãy đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Các cầu thủ cũng mong muốn Mbappe ở lại", Marquinhos chia sẻ với RMC Sport.

"Điều rất quan trọng là Mbappe ở lại vì chúng tôi có tham vọng (giành những danh hiệu lớn - PV). Tôi thấy Mbappe hạnh phúc. Số liệu thống kê, bàn thắng, màn trình diễn của cậu ấy đã chứng minh điều đó. Cậu ấy làm được rất nhiều thứ ở PSG và là người quan trọng đối với đội bóng", trung vệ người Brazil nói thêm.

Lúc này, tương lai của Mbappe chưa rõ ràng khi anh và ban lãnh đạo PSG đang bất đồng. Ngôi sao này quyết định không kích hoạt tùy chọn gia hạn hợp đồng đến hè 2025. Điều này đồng nghĩa tiền đạo người Pháp sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6/2024.

Sau đó, Mbappe lên tiếng đính chính mọi chuyện và cho biết vẫn muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Parc des Princes. Tuy nhiên PSG không muốn nhân nhượng Mbappe. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ: "PSG rất thất vọng trước động thái của Mbappe, đặc biệt là Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. PSG không muốn để Mbappe ra đi dưới dạng tự do. Mbappe phải ký hợp đồng mới hoặc ra đi ngay hè này".

Theo một số nguồn tin, PSG thậm chí sẵn sàng bán Mbappe cho bất cứ CLB nào, ngoại trừ Real Madrid. "Los Blancos" chính là bến đỗ mơ ước của Mbappe. Cách đây hai năm, Real Madrid từng hỏi mua ngôi sao sinh năm 1998 với giá 200 triệu euro nhưng vẫn bị PSG từ chối.

