Đồng đội bảo vệ Harry Kane khỏi ống kính máy quay sau trận thua Pháp

Rạng sáng 11/12 (giờ Hà Nội), khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội tuyển Anh chính thức dừng chân ở vòng tứ kết World Cup 2022 khi để thua Pháp với tỷ số 1-2.

Harry Kane, người thực hiện hỏng quả phạt đền ở phút thứ 84, bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số cho "Tam sư", gục xuống sân và rơi nước mắt, theo News.com.au.

Khi đó, thủ môn Jordan Pickford và hậu vệ Kieran Trippier đã chạy đến hỗ trợ, che chắn cho người đội trưởng khỏi máy quay. Pickford cũng được phát hiện ra hiệu cho một người quay phim không tiến lại gần ghi hình khoảnh khắc thất vọng của Kane.

Một số đồng đội khác như thủ thành Hugo Lloris và HLV Southgate cũng tiến đến an ủi Harry Kane trước khi anh lẳng lặng bước về phía phòng thay đồ.

Juliette Ferrington, phóng viên BBC, đã chứng kiến cảnh tượng.

"Các đồng đội của Harry Kane đã lịch sự yêu cầu những người quay phim tránh xa anh ấy vì anh ấy đang rất buồn", cô kể.

Ở một góc khác, cầu thủ Jude Bellingham cũng không kìm được nước mắt, được Jordan Henderson quàng vai an ủi. Tiền vệ của Dortmund vẫn chưa nguôi khi lê bước vào đường hầm.

"Thật khó để tổng kết lại, tìm từ ngữ thích hợp. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cống hiến tất cả trong trận đấu, thất vọng khi bị dẫn trước 1-0 nhưng đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần để tiếp tục tiến lên, tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thật không may, đây lại không phải là đêm của chúng tôi", Henderson nói với ITV.

Anh cũng lên tiếng bảo vệ tiền đạo Tottenham sau pha bỏ lỡ phạt đền.

"Chúng tôi biết Kane đã ghi bao nhiêu bàn từ chấm phạt đền, bao nhiêu bàn thắng để góp phần đưa đội đến đây. Anh ấy sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai. Anh ấy là cầu thủ đẳng cấp thế giới, đội trưởng của chúng tôi".

Bên cạnh đó, HLV Gareth Southgate cho rằng trận thua của tuyển Anh trước Pháp không phải là lỗi của Harry Kane.

"Kane thật tuyệt vời đối với chúng tôi và rất đáng tin cậy trong những tình huống phạt đền. Chúng tôi sẽ không góp mặt ở vòng này nếu không có những bàn thắng của cậu ấy", ông nói trong buổi họp báo sau trận.

