Đóng đèo Prenn từ ngày 6/2 để nâng cấp, mở rộng

Từ ngày 6/2, đèo Prenn đóng tạm để thực hiện công tác chuẩn bị Lễ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, dự kiến vào ngày 10/2.

Ngày 19/1, UBND tỉnh đã có văn bản cho phép đóng đèo Prenn vào ngày 6/2 nhằm phục vụ việc thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, TP Đà Lạt.

Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng được ủy quyền chủ động điều chỉnh phương án phân luồng cho phù hợp tình hình thực tế khi phát sinh các bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo đường đèo Mimosa (song song với đèo Prenn) và đường vòng Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm để ra, vào TP Đà Lạt.

UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ động phối hợp với Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng, UBND TP Đà Lạt, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm tổ chức phân luồng giao thông để thực hiện Dự án; thực hiện cấp phép vào đường cấm cho các phương tiện theo quy định.

Đèo Prenn ngày càng chật hẹp bởi phương tiện giao thông tăng mạnh.

Thực hiện duy tu, sửa chữa mặt đường, sơn đường, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ và công tác đảm bảo giao thông tuyến đường từ cao tốc đến đập chính Hồ Tuyền Lâm (thuộc đường nội bộ trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) để kịp thời đảm bảo giao thông an toàn trong thời gian thực hiện dự án.

Tổ chức kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống an toàn giao thông và kịp thời duy tu, sửa chữa hư hỏng mặt đường, khắc phục những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường đèo Mimosa để đảm bảo an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho phương tiện khi lưu thông trên tuyến này.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND TP Đà Lạt phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT và Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng trong việc tổ chức phân luồng giao thông để triển khai dự án; thực hiện cấp phép xe vào đường cấm theo quy định đối với ôtô cá nhân của dân cư thuộc tổ dân phố 18, phường 3, TP Đà Lạt và hướng dẫn các phương tiện xe máy, môtô lưu thông ra, vào đi theo đường Đống Đa.

Giao Ban QLDA Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đôn đốc đơn vị thi công công trình đường qua Trung tâm đón tiếp Khu du lịch khẩn trương thi công hoàn thành trước ngày 1/3 để đảm bảo việc lưu thông qua Khu du lịch được an toàn, thuận lợi. Phối hợp với Sở GTVT kiểm tra và bổ sung hệ thống biển báo trên các tuyến đường trong Khu du lịch hồ Tuyền Lâm theo đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông; trong đó, lưu ý đến các vị trí cắm biển báo hạn chế tốc độ.

Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đơn vị thi công lắp đặt biển báo hướng dẫn phân luồng giao thông, tổ chức giao thông khi thi công công trình theo quy định; trong đó, lưu ý các vị trí nút giao, điểm bắt đầu và kế vị trí tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến đường.

Được biết, Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn có tổng vốn đầu tư hơn 550 tỷ đồng . Dự án do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, thời gian triển khai dự án khoảng 1 năm.

Dự án có điểm đầu tại Km221+680 (vị trí kết nối với đường cao tốc Liên Khương - Prenn) và điểm cuối tại Km230+200 (vị trí nút giao vào bến xe liên tỉnh - khu vực giao cắt giữa đường Đống Đa với đường 3 Tháng 4).

Sau khi mở rộng, tổng chiều dài toàn tuyến đèo là 7,36 km, quy mô 4 làn ôtô theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi; nền đường được mở rộng từ 8 m lên 15 m, nắn đường các taluy dương và taluy âm, các đoạn cua sẽ được khắc phục nhưng vẫn đảm bảo giữ được độ dốc, kế thừa của tuyến cũ.

Trên tuyến có một cầu cạn dài 120 m để cải tạo đường cong, kết hợp với bố trí vọng ngắm cảnh, có 2 đường lánh nạn, 4 vịnh đậu xe nhằm hạn chế các phương tiện giao thông dừng đỗ trong phần đường xe chạy.