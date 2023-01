Đóng đèo Prenn lên Đà Lạt từ ngày 6/2

Việc đóng đèo Prenn (Lâm Đồng) để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường này lên thành 14 m, gấp đôi hiện tại và rút ngắn khoảng 3 km.

Đèo Prenn hiện tại thường xuyên kẹt xe. Ảnh: Trùng Dương.

Ngày 30/1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng ra thông báo về việc đóng đèo Prenn vào 6/2, để thực hiện công tác chuẩn bị cho lễ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn (TP Đà Lạt) dự kiến diễn ra ngày 10/2.

Sau khi đóng đèo Prenn, phương tiện đi lên Đà Lạt sẽ theo hướng đường đèo Mimosa cách đó khoảng 10 km và đường nối từ cao tốc Liên Khương - Prenn vào khu du lịch hồ Tuyền Lâm.

Ngoài ra, tại địa phận tổ dân phố 13, phường 3, TP Đà Lạt, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cũng tổ chức phân luồng xe đi theo hai chiều đoạn từ khu du lịch Dantala đến ngã 3 đường Trúc Lâm Yên Tử kết hợp thi công.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Sở Giao thông Vận tải trong thời gian đóng đèo Prenn, chịu trách nhiệm thực hiện cấp phép vào đường cấm cho các phương tiện theo quy định; thực hiện duy tu, sửa chữa mặt đường, sơn đường, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ và công tác đảm bảo giao thông tuyến đường từ cao tốc đến đập chính Hồ Tuyền Lâm (thuộc đường nội bộ trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm), để kịp thời đảm bảo giao thông an toàn trong thời gian thực hiện dự án.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống an toàn giao thông và kịp thời duy tu, sửa chữa hư hỏng mặt đường, khắc phục những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường đèo Mimosa để đảm bảo an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho phương tiện khi lưu thông trên tuyến này.

Chính quyền địa phương cũng giao Ban quản lý dự án giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công lắp đặt biển báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông khi thi công công trình theo quy định; trong đó, lưu ý các vị trí nút giao, điểm bắt đầu và kế vị trí tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến đường.

Đường đèo Prenn khi hoàn thành dài 7,4 m, rộng 14 m (hiện tại khoảng 7 m) với 4 làn ôtô, tốc độ thiết kế 60 km/h.