Động đất mạnh 4 độ ở Hòa Bình

Trung tâm Báo tin Động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý) địa cầu vừa thông tin về một trận động đất xảy ra ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình lúc 14h52 ngày 29/12.

Động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, gây rung chấn nhẹ cho Hòa Bình và khu vực xung quanh. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo thang đo richter, với trận động đất mạnh 4-4,9 độ, người dân có thể cảm nhận rung chuyển đồ vật trong nhà, mức độ thiệt hại khá nghiêm trọng.

Trước đó, vào chiều 14/12, một trận động đất có độ lớn 3.9 độ cũng xảy ra tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, gây rung chấn cho khu vực xung quanh. Cùng ngày, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tiếp tục ghi nhận 3 trận động đất với độ lớn 2,6-2,8 độ.

Các chuyên gia cảnh báo khu vực Tây Bắc có thể hứng chịu các trận động đất mạnh do nằm trên đới đứt gãy sông Đà và nhiều đới đứt gãy khác nên có hoạt động địa chất khá mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cảnh báo Tây Bắc là nơi có khả năng động đất cao. Số liệu về những trận động đất được ghi nhận trong quá khứ cũng cho thấy hoạt động động đất mạnh ở khu vực này.

"Chúng tôi đánh giá khu vực Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La… có thể phải hứng chịu những chấn động cấp 8-9 trong tương lai", Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết.

