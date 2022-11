Động đất 3 độ ở TP Hà Giang

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu, một trận động đất mạnh 3 độ xảy ra lúc 5h42 sáng 28/11 tại TP Hà Giang. Độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 0.

Một số người dân vẫn cảm nhận rung lắc nhẹ vào thời điểm xảy ra; trong khi đa số ít cảm nhận được do cường độ nhẹ.

Chị Nguyễn Huyên, người dân tại TP Hà Giang, cho biết chị nghe thấy tiếng nổ nhỏ và rung lắc nhẹ nên nghĩ rằng có xe tải bị đổ ngoài đường. Sau đó khi rung lắc lặp lại một lần nữa, chị mới biết rằng đó là động đất.

Với trận động đất mạnh 3-3,9 độ, người dân có thể cảm nhận được rung lắc nhẹ nhưng ít khi gây thiệt hại.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang theo dõi trận động đất này.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.