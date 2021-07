Dòng BĐS second home đề cao cá nhân hóa tại Phú Quốc

Thay vì phô trương sự xa xỉ, giới siêu giàu tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng độc bản để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Dòng BĐS này đang dần hình thành tại Nam Phú Quốc.

Một nghiên cứu của tạp chí Forbes cho thấy, có đến 80% người dùng sẵn sàng mua hàng từ một thương hiệu cung cấp trải nghiệm cá nhân hoá. Bởi thế, các thương hiệu đắt đỏ luôn được giới thượng lưu săn tìm nhờ giá trị độc bản và số lượng giới hạn của sản phẩm.

Việc sở hữu sản phẩm có số lượng hạn chế là điểm nhấn để tôn lên sự sang trọng cho chủ nhân. Với các thương hiệu nổi tiếng thế giới, nguồn thu của sản phẩm chỉ là một phần. Quan trọng hơn, điều các thương hiệu này theo đuổi là số lượng giới hạn của những trải nghiệm cá nhân hóa.

Xu hướng cá nhân hóa trong sở hữu BĐS

Nhu cầu cá nhân hóa ngày một gia tăng khi số lượng người giàu tăng lên nhanh chóng. Theo thống kê của Knight Frank, bất chấp dịch Covid-19, số lượng người siêu giàu trên thế giới vẫn tăng mạnh trong năm qua. Nhóm người có tài sản ròng trên 30 triệu USD đã tăng 16% ở Trung Quốc - mức tăng nhanh nhất thế giới. Thụy Sĩ đứng thứ 2 với số lượng người siêu giàu tăng 11% trong năm qua. Tiếp đó là Singapore với mức tăng 10%.

Không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực tiêu dùng, thời trang hàng hiệu, khái niệm cá nhân hóa ngày càng được chú trọng trong lĩnh vực BĐS siêu sang.

Sở hữu second home là cách để thỏa mãn khát khao cá nhân hóa không gian sống, nghỉ dưỡng.

Giờ đây, khách hàng muốn sở hữu những BĐS được “đo ni đóng giày” theo gu thẩm mỹ, lối sống của mình, từ nội thất đặt riêng, sắp xếp không gian sống cho đến lựa chọn màu sắc, sơn tường, hệ thống cây xanh… Giới thượng lưu còn muốn vừa được ở nhà, vừa tận hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, ẩm thực 5 sao…

Địa điểm sinh sống cũng phải là nơi độc đáo, hiếm có. Điều này không còn xa lạ trên thế giới. Đơn cử, tại một số khu nhà giàu điển hình như Beverly Hills (Mỹ) hay Pyeongchang-dong (Hàn Quốc), không phải ai có tiền cũng có thể gia nhập.

Thay vì tiêu chuẩn hóa theo thang đo thông thường, việc lựa chọn tổ ấm để an cư, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đều phải được cá nhân hóa. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, việc tận hưởng cuộc sống trong không gian an toàn, tiện nghi không chỉ đảm bảo duy trì sức khỏe, mà còn là liệu pháp detox tâm hồn. Việc sở hữu ngôi nhà thứ hai (second home) để thể hiện bản thân theo chất riêng, tạm lánh trong giai đoạn làm việc từ xa đang ngày càng phổ biến.

Giới phân tích BĐS nhận định thị trường second home đã thay đổi đáng kể trong thập kỷ qua. Cách con người tận hưởng kỳ nghỉ cũng dần thay đổi khi chú trọng nhiều hơn đến hoạt động rèn luyện sức khoẻ như đi bộ, thể thao dưới nước.

Theo báo cáo của Savills, 92% khách du lịch được hỏi cho biết họ có khả năng ở lại một ngôi nhà hoặc căn hộ trong 3 năm tới, trong khi chỉ có 67% chọn lưu trú khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng. Điều đó cho thấy triển vọng phát triển second home trên thế giới.

Tại Việt Nam, lợi thế bờ biển trải dài, khí hậu ôn hoà được thiên nhiên ưu đãi đã tạo cơ hội để second home phát triển. Trong đó, dòng second home tại các vùng đảo nhiệt đới đang được giới nhà giàu sẵn sàng chi hầu bao, bởi họ vừa có thể sở hữu tài sản cao cấp, vừa nhận được nhiều đặc quyền.

Tiềm năng second home tại Phú Quốc

Vài năm trở lại đây, Phú Quốc trở thành tâm điểm truyền thông khi lọt vào các bảng xếp hạng điểm đến toàn cầu theo đánh giá của CNN Travel, Trip Advisor… Với nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc sức khỏe và nghỉ hưu tại Phú Quốc, giới nhà giàu đang tìm kiếm những second home vừa có vị trí đẹp, vừa thỏa mãn nhu cầu, sở thích và gu thẩm mỹ cá nhân.

Giới thượng lưu tìm kiếm không gian sống kết hợp nghỉ dưỡng ở Phú Quốc.

Trên bản đồ Phú Quốc, phía nam đảo được đánh giá là nơi có lợi thế về thiên nhiên, địa hình, hạ tầng để tạo lập chuỗi không gian nghỉ dưỡng với nhiều tính chất khác biệt, hay các second home đáp ứng nhu cầu khắt khe của giới thành đạt. Do đó, thông tin về sự xuất hiện của mô hình second home cao cấp đề cao cá nhân hóa tại hệ sinh thái Nam Phú Quốc do Sun Group phát triển hứa hẹn mang đến làn gió mới cho BĐS đảo ngọc.

“Hơn 5 năm kiến tạo và xây dựng hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng tại Nam Phú Quốc, chúng tôi nhận thấy có một nhu cầu lớn là nghỉ dưỡng dài ngày. Xu hướng hiện nay là mọi người muốn cá nhân hóa trải nghiệm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đưa ra dòng sản phẩm mới - second home - nơi khách hàng có thể mang đến nét riêng trong từng chi tiết kiến trúc, nội thất cho căn nhà của mình”, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Phó tổng giám đốc thường trực Sun Property (thành viên Sun Group) - cho biết.

Với lợi thế riêng có, dòng second home đề cao cá nhân hóa nhận được nhiều kỳ vọng từ giới nhà giàu Việt để thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nghỉ hưu ở Phú Quốc.

Dòng BĐS second home đề cao cá nhân hóa dự kiến sớm xuất hiện ở Bãi Kem - top 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

“Phú Quốc không thiếu khu nghỉ dưỡng. Nhưng nơi đây lại thiếu second home để sở hữu, chăm chút từng chi tiết kiến trúc nội thất, giúp chủ nhân tự hào mời bạn bè đến nghỉ dưỡng trong không gian có gu thẩm mỹ riêng. Tôi tin dòng second home đề cao cá nhân hóa, tọa lạc ở vị trí gần gũi thiên nhiên sẽ có tiềm năng phát triển”, anh Hữu Đức - giám đốc một doanh nghiệp tại Hà Nội - chia sẻ.

Khi nhu cầu phát triển của Phú Quốc tiếp tục tăng trưởng, quỹ đất sẽ dần giới hạn. Những second home cao cấp ở Phú Quốc đáp ứng yêu cầu cá nhân hóa được dự báo là phiên bản giới hạn, có thể thỏa mãn nhu cầu sở hữu không gian sống, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe ngày càng khắt khe của giới thành đạt.