Donald Trump từng gây áp lực để được đóng phim 'Ở nhà một mình'

Donald Trump từng có màn xuất hiện chớp nhoáng trong bộ phim "Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York" nhờ việc gây áp lực với đạo diễn Chris Columbus.

Ngày 12/11, Business Insider đăng tải bài phỏng vấn với đạo diễn Chris Columbus. Người đứng sau thành công của thương hiệu Home Alone (tựa tiếng Việt Ở nhà một mình) chia sẻ nhiều kỷ niệm với bộ phim, đặc biệt là lần hợp tác ngắn ngủi với ông Donald Trump.

Sau thành công của Ở nhà một mình (1990), Chris Columbus có ý định mở rộng thương hiệu. Đạo diễn đã liên lạc với ông Trump để thực hiện phần phim với nội dung Kevin (Macaulay Culkin đóng) thực hiện những trò quấy phá ở khách sạn The Plaza (New York).

Ông Trump có vai khách mời đáng nhớ trong Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York. Ảnh: Getty.

Trước khi trở thành tổng thống Mỹ thứ 45, D.Trump từng là ngôi sao truyền hình thực tế, tỷ phú ở New York. Thời điểm ấy, The Plaza thuộc quyền sở hữu của ông Trump. Vì vậy, đây là cơ duyên giúp đạo diễn hợp tác với doanh nhân nổi tiếng.

"Chúng tôi muốn quay trong tiền sảnh của khách sạn. Đoàn làm phim không thể dựng lại khung cảnh của The Plaza", đạo diễn Chris Columbus nói.

Theo lời nhà làm phim nổi tiếng, phần lớn diễn viên và thành viên trong ê-kíp nghĩ rằng chỉ cần trả phí cho Trump như thường lệ. Tuy nhiên, ngôi sao truyền hình thực tế muốn nhiều hơn thế.

"Cách duy nhất để sử dụng The Plaza là cho tôi tham gia phim", đạo diễn 62 tuổi nhớ lại lời ông Trump. Vì vậy, Columbus đã trả phí bối cảnh và đồng ý để Trump xuất hiện trong Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York với vai khách mời.

Sao nhí ngày nào đã bước sang tuổi 40. Ảnh: Instagram.

"Nhiều người đã hò hét khi thấy Trump xuất hiện trong trailer. Vì vậy tôi yêu cầu biên kịch để ông xuất hiện trên phim. Đó là khoảnh khắc của khán giả", đạo diễn nổi tiếng Hollywood giải thích.

Chris Columbus cho biết sự xuất hiện của Trump trong Home Alone 2: Lost in New York hoàn toàn nằm ngoài ý định của đoàn phim. "Trump đã xuất hiện trong phim của tôi bằng cách gây áp lực", đạo diễn nói thêm.

Ở nhà một mình ra mắt phần đầu tiên năm 1990. Thành công của phim khiến Chris Columbus sản xuất thêm 5 phần. Thương hiệu Home Alone cũng đưa diễn viên nhí Macaulay Culkin thành ngôi sao ở Hollywood.