Đón thêm không khí lạnh, Hà Nội mưa rét 12 độ C

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc rét đậm và rét hại từ sáng 13/2, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng dao động 11-14 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh vừa hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Rạng sáng 13/2, hình thái này tác động đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng vùng ảnh hưởng ra toàn bộ miền Bắc và hai khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trước khi gió mùa tràn về, từ ngày 12/2, không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa dông cho vùng núi Bắc Bộ. Đêm nay và rạng sáng 13/2, mưa mở rộng xuống những nơi khác ở miền Bắc với lượng phổ biến 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Ngày 13/2, miền Bắc rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C. Riêng khu vực núi cao tiếp tục được cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ dưới 6 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

13/2: Mưa nhỏ 14/2: Mưa rào 15/2: Không mưa 16/2: Không mưa 17/2: Mưa phùn 18/2: Mưa nhỏ 19/2: Mưa nhỏ Nhiệt độ cao nhất °C 18 16 16 17 19 22 23 Nhiệt độ thấp nhất

15 12 14 16 17 18 15

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt thấp nhất trong đợt rét tới vào ngày 13/2. Nhiệt độ ở ngưỡng 12-16 độ C, trời rét kèm sương mù, mưa rào.

Đến ngày 14/2, Hà Nội hửng nắng trở lại, thời tiết còn rét nhưng mức nhiệt cảm nhận cao hơn những ngày trước đó do độ ẩm thấp. Đầu tuần tới, thời tiết thủ đô duy trì trạng thái rét khô, nhiệt độ dao động 14-16 độ C.

Cường độ đợt không khí lạnh này tương đối mạnh nên gây giảm nhiệt rõ rệt cho Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ từ đêm 13/2. Hai khu vực trên có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 14-17 độ C kèm mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Một số hiện tượng cực đoan có thể xảy ra như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, không khí lạnh những ngày tới gây gió mạnh, sóng lớn trên biển. Từ ngày 13/2, vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng cao 2-3 m, biển động mạnh.

Trước diễn biến về đợt không khí lạnh mới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có công văn gửi đơn vị chức năng của các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, yêu cầu thông báo, hướng dẫn cho người dân chủ động phòng tránh rét hại, băng giá, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Địa phương cần thông báo, hướng dẫn cho khách du lịch ở khu vực vùng núi về tình hình thời tiết để người dân chủ động đảm bảo an toàn khi di chuyển, nhất là với lượng du khách tăng cao trong ngày nghỉ cuối tuần.