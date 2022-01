Đón Tết trong không gian mang đậm bản sắc văn hóa tại Hà Nội

Gian hàng tò he tại phố đi bộ Pont de Long Bien thu hút nhiều bạn trẻ và em nhỏ. Tò he là đồ chơi dân gian thuần chất thôn quê, đã đi vào đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người Việt. Từ bàn tay khéo léo và tâm huyết, nghệ nhân nặn tò he biến hóa thứ bột nặn nhiều màu sắc thành những sản phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo, là món đồ chơi không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về.