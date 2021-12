Đón Tết Dương lịch tại quán bar ở Đà Lạt

Ngoài quán ăn đường phố, tiệm cà phê view đẹp hay nhà hàng lãng mạn, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) còn có những quán bar để bạn thư giãn về đêm.

Mỗi quán bar đem đến cho phố núi vẻ đẹp lung linh, khác lạ và không khí sôi động vào ban đêm. Nếu bạn có kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch tại xứ sở nghìn hoa, đừng bỏ lỡ cơ hội countdown đón năm mới tại các địa điểm thú vị sau.



No Mercy Pub

Phan Đình Phùng, phường 2

Bar . Việt Nam . 19-1h . 50.000-2,8 triệu đồng

Sau khi ăn tối và chưa biết nên đi đâu để tận hưởng trọn vẹn cuộc vui, một bạn trong nhóm đã đề xuất đến quán bar ngay trung tâm để làm nóng người bằng chút đồ uống có cồn.

Quán có vị trí mặt tiền, khá dễ tìm. Không gian không quá lớn nhưng được đầu tư khá công phu, cách bày trí chỉn chu, đèn neon bắt mắt cùng dàn âm thanh chất lượng.

Phong cách nhạc tại đây lôi cuốn tôi, thể loại Tech House đem lại những xúc cảm trong khung giờ sớm (trước 21h). Giai điệu ngày càng sôi động, phóng khoáng và hiện đại.

Được bartender gợi ý, tôi chọn thưởng thức loại cocktail có tên Sling Sling. Thành phần đồ uống gồm vodka, gold rum, kem dừa, nước ép dứa... tạo hương vị khá lạ miệng.

Quán còn phục vụ những món ăn vặt với giá phải chăng và hợp khẩu vị giới trẻ như trái cây, khô gà xé, khoai tây chiên, đậu nành hấp Nhật Bản.

Điều khiến tôi hài lòng nhất là các bạn nhân viên nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ với bất kỳ câu hỏi nào hay hỗ trợ khách chụp ảnh khi được nhờ.



Léon

Hai Bà Trưng, phường 2

Bar . Việt Nam . 16-0h . 75.000-1,3 triệu đồng

"Quán rượu của một gã mê phim điện ảnh và tâm hồn luôn ngổn ngang" là dòng giới thiệu thú vị mà tôi đọc được trên fanpage của tiệm. Đây cũng là điều khiến tôi tò mò, muốn khám phá địa điểm này.

Bar được xây dựng trên nền xưởng phim cũ. Tên quán lấy cảm hứng từ bộ phim kinh điển Léon: The Professional (1994). Du khách đến đây có thể cảm nhận không gian retro mang dấu ấn Hollywood, nhâm nhi ly cocktail trong tiết trời se lạnh.

Không khí tại quán không ồn ào, náo nhiệt mà khá nhẹ nhàng, ấm cúng, phù hợp cho những tâm hồn lãng mạn. Quán bar cũng sở hữu nhiều góc check-in cuốn hút giới trẻ.

Tôi gọi Age 13, ly rượu màu trắng sữa có rắc chocolate và quế. Khi thưởng thức ngụm nhỏ đầu tiên, tôi cảm nhận được vị cay nồng. Nhấp vài ngụm nữa, sự ngọt ngào lan tỏa rõ hơn từ phần kem sữa béo ngậy, vị ngọt xen lẫn cay cay của rum và bourbon. Sự hài hòa của các hương vị làm tinh thần trở nên sảng khoái.

Thỉnh thoảng, quán cũng tổ chức đêm nhạc live acoustic làm thỏa mãn những tâm hồn yêu tiếng đàn guitar.



The Balcony Speakeasy Bar

Quang Trung, phường 10

Bar . Việt Nam . 16-0h . 50.000-5,4 triệu đồng

Quán bar sở hữu vẻ ngoài giản đơn, song khi tôi bước vào trong lại như được thổi làn gió mới, mang đến niềm phấn khích. Sự phối hợp hài hòa của những bộ bàn ghế, gạch ốp tường đan xen ánh đèn lung linh, phảng phất chút ma mị cùng các dòng chữ cách điệu ấn tượng đem lại cảm xúc thăng hoa cho bất kỳ ai ghé đến.

Tổ hợp bar trong nhà, ngoài trời với 2 không gian riêng biệt cho các dòng nhạc khác nhau. Thể loại Deep House, RnB, Hip hop, Indie từ dàn DJ cá tính giúp các dân chơi mê nhạc lắc lư theo từng giai điệu. Dòng nhạc Lofi cho những ai thích nhẹ nhàng, sâu lắng và hòa mình với không gian thoáng đãng ngoài trời.

Qua lời giới thiệu của bartender, tôi được gợi ý thưởng thức Tropical Twist, một trong những hương vị signature của tiệm. Tôi cảm nhận được không khí ấm cúng và thư giãn khi ngồi nhâm nhi đồ uống, cùng nhau tận hưởng âm nhạc và hàn huyên với bạn bè thâu đêm sau mấy tháng dài ở nhà tránh dịch Covid-19.

Một điểm nhấn khác là nơi đây có rạp chiếu phim ngoài trời vào 21h thứ ba và thứ năm hàng tuần.

Quán nằm ngay trục đường chính nên thuận tiện di chuyển, có bãi đậu xe máy, xe hơi.

Nếu có kế hoạch đến chill tại địa điểm này dịp Tết Dương lịch, bạn nên đặt bàn trước để được phục vụ tốt nhất.



Dalat CAVA

Hà Huy Tập, phường 3

Bar . Việt Nam . 19-0h . 50.000-190.000 đồng

Dưới cái lạnh của phố núi, tôi tạm bỏ qua xô bồ cuộc sống, áp lực công việc để tận hưởng không khí thú vị, ấm cúng tại đây.

Địa điểm này không quá ồn ào, náo nhiệt mà lại tựa ngôi nhà nhỏ đầy thân thiện và ngọt ngào. Qua lời giới thiệu trên mạng xã hội, tôi được hiểu thêm về ý nghĩa tên quán. Ça va? - một câu hỏi thăm quen thuộc đến từ nước Pháp, được sử dụng giữa bạn bè, người thân với nhau và đồng thời có thể là câu trả lời đáp lại của người đối diện, tương tự như “How do you do" trong tiếng Anh.

Tôi ấn tượng với những món nước mang chất riêng, thực đơn khá phong phú, độc đáo về mặt hương vị. Cosmopolitan là loại đồ uống tôi chọn trải nghiệm. Ly cocktail tổng hòa của vị chua, cay, nồng và ngọt ngào nhưng lại dễ uống.

Dịp Tết Dương lịch, bạn có thể rủ người thương hay hội cạ cứng đến đây thưởng thức vài chai beer, những ly cocktail trong tiếng nhạc nhẹ nhàng để đong đầy thêm niềm vui trước thềm năm mới.

Một điều đặc biệt khác là khi đến đây, khách có thể không cần nhìn vào menu, chỉ cần trò chuyện cùng bartender rằng bạn đã trải qua một ngày ra sao, bạn mong muốn gì nhất vào ngay lúc đó... sẽ có cơ hội tận hưởng loại cocktail vừa được tạo nên, chỉ dành cho riêng bạn.