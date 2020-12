Đón năm mới cùng loạt lễ hội tại Phú Quốc United Center

Hành trình trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm tại bắc đảo ngọc càng hấp dẫn với chương trình Happy Wonder Year tối 31/12. Tại VinWonders Phú Quốc, du khách có thể thả hồn trong những giai điệu yêu thích, hồi hộp trở thành người may mắn chiến thắng loạt trò chơi thú vị. Thực khách cũng sẽ không khỏi trầm trồ với tiệc nướng hải sản từ 400.000 đồng/khách, do các đầu bếp khéo léo chế biến.