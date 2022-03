Đón lễ 8/3 tại không gian nhà hàng đẹp ở TP.HCM

Thưởng thức hương vị ẩm thực Á - Âu tại không gian thanh lịch, lãng mạn là sự lựa chọn của nhiều người để mừng ngày Quốc tế Phụ nữ.

Thưởng thức hương vị ẩm thực Á - Âu tại không gian thanh lịch, lãng mạn là sự lựa chọn của nhiều người để mừng ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ngay từ đầu tháng, nhiều nhà hàng đã bổ sung thực đơn dành riêng cho ngày lễ của một nửa thế giới.

Buổi hẹn hò giữa bạn và người thân tại điểm ăn uống có không khí ấm cúng là gợi ý lý tưởng dịp này. Dưới đây là 4 địa chỉ để bạn tham khảo lên kế hoạch trải nghiệm.



Switch - Wine & Cocktail Bar

Ngô Đức Kế, quận 1

Restaurant . 18-2h . 60.000-549.000 đồng/món

Địa điểm có 2 không gian chuyên biệt cho những bữa tiệc trong nhà hàng lẫn thưởng thức cocktail tại rooftop thoáng đãng. View hướng ra tòa nhà Bitexco giúp bạn thuận tiện sở hữu những tấm hình kỷ niệm đẹp nhất.

Dưới ánh đèn vàng, hòa vào không gian ấm áp cùng những bản nhạc du dương, các cặp đôi sẽ được thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn mừng lễ 8/3.

Vào dịp này, thực đơn đặc biệt dành cho 2 người có giá khoảng 1,2 triệu đồng. Món khai vị gồm sò điệp Hokkaido hun khói, bạch tuộc nướng than... Cơm cà ri hải sản, lá mè tempura và trứng cá hồi, thăn nội Angus nướng than, bông cải xanh và quả sung ngọt là loạt món chính hấp dẫn. Thực khách tráng miệng với bánh ngọt.

Từng đến trải nghiệm, tài khoản Hukha.foodaholic cho biết: "Nhà hàng nằm gần phố đi bộ, hơi khó thấy vì lối vào dẫn lên cầu thang nhỏ rồi mới đến nơi. Bù lại, vị trí trung tâm khá thuận lợi, thưởng thức ẩm thực xong các cặp đôi có thể xuống cùng nhau dạo mát. Không gian nhỏ nhắn nhưng sang trọng, ấm cúng".

Bạn Linh Chi nhận xét: "Đầu bếp nêm nếm món ăn hợp vị, đậm đà. Nhân viên tư vấn nhiệt tình và luôn đứng sẵn để hỗ trợ khách tốt nhất".



Le Monde Steak

Nhiều chi nhánh

Restaurant . 10-22h . 19.000-399.000 đồng/món

Nhà hàng này là nơi tín đồ ăn uống tự do trải nghiệm những món ăn mang hương vị Pháp. Chi nhánh mới mở tại quận 3 phù hợp để các cặp đôi, gia đình đến thưởng thức bữa tiệc thân mật vào ngày Quốc tế Phụ nữ.

Thực khách có cơ hội hòa mình vào không gian ấn tượng tựa Paris. Khung cảnh ngoài trời thoáng đãng, ô cửa vòm mộng mơ, tấm gương thời thượng, lối đi dọc cầu thang với những bức tranh nghệ thuật hay chiếc sofa cổ điển là những góc check-in lý tưởng.

Menu nhà hàng đa dạng gồm steak, súp, thăn lưng với gan ngỗng Pháp, cá hồi áp chảo sốt cam cay, mỳ Ý, tráng miệng... Combo Aphrodite Rosa giá 699.000 đồng dành cho 2 người là gợi ý không thể bỏ qua vào dịp lễ 8/3.

Trên mạng xã hội, tài khoản Phuong Thao Ha đánh giá 4/5 sao sau khi trải nghiệm dịch vụ nhà hàng. Chị cho biết combo 2 người giá 599.000 đồng gồm salad, bò Wellington, 2 phần súp, tráng miệng kèm 2 ly rượu khá hợp lý. Tuy nhiên, bạn nên gọi món riêng nếu muốn ăn no. Bò Wellington có lớp vỏ bánh ngon, song phần thịt bên trong không đặc sắc. Các món còn lại hương vị tương đối ổn. Không gian rộng rãi, gửi xe miễn phí.



48 BISTRO

Nhiều chi nhánh

Restaurant . 10-14h và 17-22h . 22.000-900.000 đồng/món

"Không phải đợi đến ngày 8/3, bữa tiệc nhỏ từ hôm nay cũng là món quà bất ngờ dành tặng người phụ nữ mình yêu thương" là thông điệp mà nhà hàng gửi gắm khách hàng ngay từ đầu tháng.

Thực đơn tự chọn nổi bật với loạt món tôm hùm, bò Wagyu, bò bít tết Úc nướng than… Món Âu nhưng vị quen và đậm kiểu Việt là điểm đặc biệt của hương vị ẩm thực tại đây.

Từng trải nghiệm ở chi nhánh quận 1, bạn Quang Tuyết Linh chia sẻ: "Beefsteak ngon, thịt chất lượng và vị ướp đầy đủ. Khẩu phần có thêm khoai tây chiên, rau và cà chua. Salad tương đối hấp dẫn. Không gian thoáng nhưng hơi nhỏ. Lượng khách khá đông, nếu đi cuối tuần vào khung giờ cao điểm sẽ dễ hết bàn". Trên diễn đàn ẩm thực, một số thực khách cho biết chưa hài lòng về cung cách phục vụ.







The OX Not Only OX

Đông Du, quận 1

Restaurant . 15-23h . 59.000-849.000 đồng/món

Nhà hàng nằm cuối con hẻm nhỏ, yên tĩnh trên đường Đông Du. Nơi đây được thiết kế theo kiểu sang trọng, cổ điển từ cánh cổng gỗ lộng lẫy, đài phun nước rực rỡ về đêm đến ánh đèn chùm ấm áp.

Với không gian bếp mở, thực khách có cơ hội quan sát quá trình nấu nướng của đầu bếp. Trong ánh sáng vàng nhè nhẹ, bữa ăn tối trở nên riêng tư nhưng cũng không kém phần sôi động.

Để mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, 5-8/3 bạn có thể đến trải nghiệm chương trình ẩm thực đặc biệt kết hợp hòa tấu piano, guitar và saxophone.

Set thực đơn 6 món với tên gọi "Unconditional Love" kèm ly sparkling wine có giá 1.990.000 đồng/người. Khách hàng nữ giới sẽ được tặng ly cocktail hoặc mocktail "Cherry Cherry Lady".

Nói về trải nghiệm cá nhân, tài khoản Soda Hendrix cho biết: "Trần cao tạo không gian thoáng và thoải mái, màu sắc hài hòa. Quầy bar trang trí đẹp. Nhà hàng mang phong cách fusion food, món Việt kèm vài món Tây, hương vị tạm ổn".

Tài khoản Sam Sam nhận xét: "Một vài món tôi từng thưởng thức được trình bày khá chuyên nghiệp. Đồ ăn chưa thực sự xuất sắc, có lẽ tôi thường xuyên ăn món Tây nên khẩu vị khó tính hơn".