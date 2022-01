Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục mưa rét

Không khí lạnh tăng cường khiến trạng thái mưa rét ở miền Bắc kéo dài, vùng núi có thể xuất hiện mưa lớn. Hà Nội duy trì thời tiết âm u, giá lạnh với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.

Sáng 15/1, mưa nhỏ xuất hiện ở nhiều nơi thuộc vùng núi và trung du Bắc Bộ. Sương mù bao phủ nhiều nơi, độ ẩm cao.

Lúc 6h, nhiệt độ tại Hà Nội và các khu vực lân cận dao động 14-15 độ C, trời rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang được tăng cường, đồng thời rãnh gió tây trên cao thiết lập gây nên trạng thái rét ẩm tại khu vực.

Từ đêm 15 đến ngày 17/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 80-120 mm/đợt, có nơi mưa lớn trên 150 mm. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa này cũng mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa kể từ đêm 16/1 với lượng 20-50 mm trong 24 giờ. Cơ quan khí tượng nhận định tình trạng mưa rét còn duy trì ở miền Bắc trong nhiều ngày.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

15/1: Không mưa 16/1: Không mưa 17/1: Mưa vừa 18/1: Mưa nhỏ 19/1: Không mưa 20/1: Không mưa 21/1: Mưa rào Nhiệt độ cao nhất °C 20 23 17 19 21 20 21 Nhiệt độ thấp nhất

16 18 15 14 11 13 17

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C và cao nhất 22-25 độ C trong ngày 15-16/1. Dù vậy, độ ẩm tăng cao đi kèm với sương mù, mưa phùn có thể làm gia tăng cảm giác lạnh giá khi người dân di chuyển trên đường.

Đầu tuần tới, nền nhiệt tại Hà Nội tiếp tục giảm sâu do không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường. Ngày 17-19/1, các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ có thể xuất hiện rét đậm về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp 12-15 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất không quá 18 độ C.

Chuyên gia nhận định vào trước dịp Tết Nhâm Dần 2022, miền Bắc liên tục đón các đợt không khí lạnh gây rét và mưa phùn. Trong nửa cuối tháng 1, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ cao hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1 độ C, các đợt lạnh xuất hiện nhiều nhưng ngắn ngày.

Những ngày tới, không khí lạnh cũng tác động khiến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ xuất hiện mưa cục bộ. Ngày 17-18/1, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trở rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi rét đậm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định với nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, thấp nhất 20-23 độ C. Mưa nhỏ có thể xuất hiện rải rác vào chiều và tối nhưng không đáng kể.