Đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội rét 15 độ C

Không khí lạnh tăng cường tác động khiến nhiệt độ tại Hà Nội xuống ngưỡng thấp nhất 15-18 độ C trong đêm. Tuần này, thời tiết cả nước biến động.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ trong sáng nay (13/12).

Rạng sáng nay, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa dông vài nơi. Nhiệt độ xuống ngưỡng thấp nhất 15-18 độ C, độ ẩm cao. Vùng núi phía bắc ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 12-15 độ C, ngưỡng rét đậm.

Trạng thái mưa rét kết thúc nhanh, sau đó khu vực hửng nắng nhưng cảm giác giá rét vẫn duy trì do độ ẩm cao. Ngày 14/12 là thời điểm ghi nhận mức nhiệt trung bình ngày thấp nhất trong đợt rét này khi nhiệt độ ban đêm xuống ngưỡng 14 độ C, còn ban ngày đạt mức cao nhất 22 độ C.

Ngày 15-16/12, thời tiết miền Bắc khô ráo, nắng đẹp vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C. Ban đêm, nhiệt độ hạ xuống ngưỡng 16 độ C, chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm không quá lớn.

Trong đợt này, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) được dự báo ghi nhận mức nhiệt tối thấp là 5-8 độ C, trong khi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể xuất hiện nhiệt độ 6-9 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Ban ngày, thời tiết các khu vực này hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày 17-18/12, nhiệt độ ở các tỉnh, thành phố miền Bắc còn tiếp tục xuống thấp vào ban đêm do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Trong đợt rét này, Hà Nội có thể ghi nhận mức nhiệt trong đêm là 15 độ C nhưng ban ngày cũng không vượt quá 20 độ C, thời tiết giá rét duy trì cả ngày.

Nhận định ban đầu cho thấy nửa cuối tháng 12, không khí lạnh liên tục tăng cường xuống nhưng miền Bắc khó có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng.

Hà Nội duy trì trạng thái giá rét, độ ẩm không khí cao trong tuần này do chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh liên tiếp. Ảnh: Hải Nam.

Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa xuất hiện mưa dông kéo dài đến hết ngày 14/12. Những ngày tới, nhiệt độ thấp nhất tại các địa phương từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cũng ở ngưỡng 14-17 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C.

Đáng lưu ý, ngày 17-18/12, một áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão và di chuyển từ phía đông Philippines vào phía nam Biển Đông. Hình thái này có thể ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Do sự tương tác của không khí lạnh thời kỳ này, diễn biến cơn bão sẽ phức tạp.

Tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố Nam Bộ, thời tiết ổn định hơn với nhiệt độ trong ngày phổ biến 29-32 độ C, ban đêm thấp nhất 22-25 độ C. Khu vực đã bước vào mùa khô nhưng mưa dông vẫn xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm.

Ngày 18-20/12, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ được dự báo xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa rất to.