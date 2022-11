Đón khách tại cây xăng, tài xế bị phạt tiền triệu

Tài xế xe khách tuyến Bến xe An Sương - Bến xe Eakar bị phạt 1,2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, khi đón khách tại một cây xăng.

Tối 20/10, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) phối hợp cùng Đội Thanh tra Giao thông số 5, kiểm tra xe khách trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước.

Khoảng 19h30, lực lượng chức năng phát hiện xe khách mang biển số 51B-151.86 đón trả khách không đúng quy định tại trạm xăng dầu số 47 (phường Hiệp Bình Phước).

Xe khách do tài xế N.V.P cầm lái, vận chuyển hành khách tuyến cố định Bến xe An Sương - Bến xe Eakar. Tài xế N.V.P. ban đầu không chịu ký vào biên bản với lý do "chủ đơn vị vận tải không cho ký tên".

Sau khi được lực lượng chức năng cho xem video bằng chứng, nam tài xế bị Đội CSGT Bình Triệu lập biên bản xử phạt 1,2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe trong 2 tháng với lý do đón trả khách không đúng nơi quy định.

Theo Đội CSGT Bình Triệu, thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, xử lý các địa điểm xe dù bến cóc trên địa bàn.

Tài xế N.V.P. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Ảnh: Ngọc Trang.

Cửa hàng xăng dầu số 47 là một trong những địa điểm từng bị Thanh tra GTVT TP.HCM nêu tên trong danh sách những vị trí thường xuyên có tình trạng xe đón trả khách không đúng nơi quy định.

Ghi nhận của Zing, cửa hàng xăng số 47 trở thành bến cóc của nhiều nhà xe. Hoạt động đón trả khách diễn ra tấp nập cả ngày, đặc biệt lúc 18h-21h hàng ngày. Đáng chú ý, nhiều nhà xe đăng ký đón khách ở Bến xe Miền Đông, Bến xe An Sương nhưng vẫn dừng trên quốc lộ 13 đón thêm khách.

Ngoài ra, trên tuyến quốc lộ 13, còn 6 vị trí khác bị Thanh tra GTVT điểm tên đón trả khách không đúng quy định: Điểm giao Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh); các vị trí trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước) ở địa chỉ 489, 520, 604, 834, trước 866.

Cây xăng số 47 (39C quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức). Ảnh: Google Maps.