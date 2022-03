Đón gió mùa Đông Bắc, Hà Nội rét 14 độ C

Không khí lạnh tràn về miền Bắc

Từ đêm 26/3, dự kiến miền Bắc mưa lạnh trở lại do đón luồng không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng là 18-20 độ C, vùng núi có nơi rét đậm dưới 15 độ C.