Đón Giáng sinh tại quán cà phê sân thượng ở TP.HCM

Hẹn hò ở một không gian thoáng đãng, nghe tiếng đàn guitar và ngắm nhìn phố xá từ trên cao là trải nghiệm thú vị vào dịp lễ cuối năm.

Giáng sinh đến gần, nhiều địa điểm phục vụ đồ uống ngon và sở hữu không gian đẹp được giới trẻ ưa chuộng tìm đến. Cuối tuần này, hãy chọn cho mình một quán cà phê rooftop, rủ bạn bè hay người thân cùng đến tận hưởng những giai điệu acoustic đầy thư giãn.



Chuyện rooftop

Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận

Coffee . Việt Nam . 16-0h30 . 35-99k

Những ngày trời se lạnh, tôi chọn sưởi ấm tâm hồn mình ở một không gian rooftop lấp lánh ánh đèn, mang hơi hướm mộc mạc tựa Đà Lạt.

Quán thiết kế nhiều góc check-in đúng chất mùa Giáng sinh, phù hợp cho giới trẻ vừa cà phê tâm tình, vừa sở hữu bộ hình concept Noel đẹp.

Theo trải nghiệm cá nhân, thời gian lý tưởng nhất để ghé địa điểm này khoảng 17-18h. Bạn có thể gọi một cốc cocktail, mocktail, thêm vài món đồ nhắm nhâm nhi trong lúc ngắm hoàng hôn. Đến đêm, khách có cơ hội tận hưởng không khí mát mẻ từ trên cao đầy sảng khoái.

Tôi thích nhất ly Chuyện Skyair với sắc xanh tự nhiên, hương vị nhẹ nhàng, tươi mát. Lườn ngỗng xông khói cũng chất lượng không kém.

Đêm 24/12 và ngày 25/12 này, bạn có thể lên kế hoạch đến đây đón lễ và thưởng thức đêm nhạc acoustic với chủ đề "We wish you a Merry Christmas".



Lang Thang rooftop

Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận

Coffee . Việt Nam . 16-0h . 29-189k

Len lỏi trong những ồn ào của phố thị đông đúc là vẻ yên bình của quán cà phê tọa lạc tại sân thượng tầng 7 này. Nơi đây đem đến cho bạn trải nghiệm ngắm trọn thời khắc chuyển giao ngày và đêm với ánh hoàng hôn lãng mạn.

Nhờ tối ưu không gian, tiệm sở hữu góc sống ảo đa phong cách. Bên cạnh khoảng trời như dẫn bạn lạc lối vào cung trăng, vườn hoa treo phù hợp cho những ai thích concept chụp hình đầy chất thơ. Booth điện thoại London cũng gợi thêm cảm hứng check-in với các bạn ưa chuộng style vintage, có chiều sâu.

Từ địa điểm này, bạn cũng có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều tòa nhà biểu tượng của thành phố. Thi thoảng, cảnh đoàn tàu hỏa chạy ngang hay khoảnh khắc máy bay chuẩn bị hạ cánh làm buổi hẹn hò thêm phần thú vị.

Menu của quán nổi bật với đồ uống không cồn và có cồn. Tôi hài lòng không chỉ bởi hương vị lạ miệng, dễ uống mà còn ấn tượng với cách quán đặt tên món như I love 3000, Woo Woo, Big City, B52…

Đây cũng là một trong những địa chỉ rooftop phục vụ nhiều đồ ăn mặn, lý tưởng cho bữa tiệc mừng dịp Noel. Bạn có thể gọi đồ ăn no như mì Ý, cơm chiên. Các món Việt hấp dẫn gồm chả bò, chả cá bọc cốm xanh, chả ram tôm đất... Đồ vặt phong phú với khoai tây chiên, khô bò, thịt lợn gác bếp Tây Bắc, bánh gạo cay, da cá lắc trứng muối, trái cây ngũ vị...

Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, khách có thể ngồi nghe những bản acoustic giữa bầu không khí se lạnh từ trên cao. Hai chủ đề âm nhạc tuần này là "Noel" và "Cưa là đổ".



Skyy rooftop

Phùng Văn Cung, Phú Nhuận

Coffee . Việt Nam . 15-0h . 25-89k

View ngắm hoàng hôn đẹp, góc nhìn bao quát hai tòa nhà cao nhất thành phố, một khu vườn rộng lớn trên cao là những điều nổi bật của địa chỉ này. Quán có thiết kế tối giản, sàn gỗ và dàn đèn lung linh cùng cây xanh bao phủ tạo nên không gian ấm cúng, sang trọng.

Dịp lễ cuối năm, bạn có thể đến đây nhâm nhi một tách trà, cà phê hay thư giãn với cocktail cùng đồ ăn ngon.

Tối 25/12, tiệm tổ chức buổi live acoustic với chủ đề "Merry Christmas & Happy New Year", phụ thu đêm nhạc 50.000 đồng/khách (chưa bao gồm nước và thức ăn). Để được phục vụ tốt nhất, bạn nên liên hệ đặt bàn trước qua hotline hoặc fanpage.

Khách gửi xe dưới hầm quán cà phê kế bên. Điểm cộng khiến tôi quay lại đây khi có dịp là nhân viên nhiệt tình, thân thiện và mức giá ổn.



Chênh Vênh rooftop

Đường số 54, TP Thủ Đức

Coffee . Việt Nam . 16-0h30 . 30-110k

Quán nằm ở tầng 4 nhưng sở hữu tầm ngắm hoàng hôn lãng mạn, view bao quát Landmark 81 và cầu Sài Gòn.

Diện tích nơi đây không quá rộng, bù lại việc sử dụng chủ yếu vật liệu gỗ tạo cảm giác gần gũi, thoáng mát. Những trái bắp khô treo lủng lẳng trên mỗi thanh trụ làm tăng vẻ mộc mạc. Khu trồng cây cỏ vừa đem lại không gian xanh, vừa có tác dụng che lối vào phòng vệ sinh tinh tế.

Nước uống khá đa dạng, các ly cocktail được trang trí bắt mắt, phù hợp để lên hình đẹp. Tôi chọn thưởng thức strawberry gin tonic, vị ngọt thanh, không đắng và thơm mùi dâu. Bundaberg passion fruit của bạn tôi có gas nhẹ, hòa quyện vị chua ngọt của trái cây, phù hợp cho những ai không thích đồ uống có cồn.

Đây không chỉ là tiệm cà phê rooftop đơn thuần mà còn có những phần trình diễn live acoustic vào thứ 7 hàng tuần. Quán phụ thu đêm nhạc 30.000 đồng khách và không nhận đặt bàn trước.

Chủ đề của đêm nhạc tuần này là "Vodka, super dupa và yagurt". Qua đó, tiệm mong muốn chuyển tải thông điệp "Nếu bạn lỡ buồn, hãy đến để tìm kiếm niềm vui, uống những thứ nhiều đường như yagurt hoặc le fruit. Nếu bạn vui, hãy đi cùng người thương hay bạn mến để niềm vui đó được nhân đôi, nhân ba cùng vài chai super dupa ấm hoặc vodka trong cocktail nồng thắm, rồi ngân nga đôi lời hát cùng nhau".



Thương rooftop

Tôn Đản, quận 4

Coffee . Việt Nam . 16-0h30 . 30-220k

Quán rooftop ở lầu 7 này là điểm hẹn hò Giáng sinh lý tưởng cho những tâm hồn tìm kiếm bình yên sau những ngày chạy deadline công việc cuối năm.

Tiệm có khu vực ngồi trong nhà lẫn ngoài trời. Bên trong có lối thiết kế ấm cúng, phía ngoài lại ngập tràn hoa cỏ, cây cối cùng tầm ngắm từ ban công thu hút, mát mẻ. Tại tầng thượng, bạn có thể nhìn thấy những tòa nhà nổi tiếng. Khi màn đêm xuống, ánh đèn vàng làm không gian lung linh, lãng mạn.

Thực đơn tập trung chủ yếu là đồ uống có cồn. Khách có thể nhờ nhân viên tư vấn để chọn hương vị hợp gu.

Nhóm tôi gọi 3 ly Tequila Sunrise, Blue Monday và Bundaberg với vẻ ngoài đẹp mắt. Ngon nhất phải kể đến Bundaberg, kiểu đồ uống không cồn như nước trái cây, vị ngọt thanh, dễ uống. 2 cốc còn lại là cocktail nhưng Tequila Sunrise dễ uống hơn do có soda và mứt trái cây.

Để buổi họp mặt thêm trọn vẹn, chúng tôi gọi đĩa da heo cháy tỏi và da cá trứng muối nhâm nhi. Da cá giòn rụm, trứng muối được rắc đều làm tăng vị béo. Da heo kết hợp muối và tỏi nên vừa thơm vừa đậm đà.

Tối thứ bảy này, đêm nhạc có tên "Vội vàng" với những thanh âm đẹp từ guitar được tổ chức tại đây hứa hẹn sẽ mang lại buổi hẹn hò đáng nhớ cho những ai ghé đến.