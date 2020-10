Dominic West và Lily James đóng vai cha con trước vụ ngoại tình

Hai diễn viên từng đóng chung trong phim truyền hình "The Pursuit of Love" trước khi bị chụp lại ảnh thân mật ở Rome, Italy.

Theo The Sun, Dominic West và Lily James đã nảy sinh tình cảm khi hợp tác trong The Pursuit of Love chuẩn bị phát sóng trên BBC. Tờ báo Anh dẫn tin người hâm mộ khá bất ngờ và thấy kỳ quặc vì họ đóng vai cha con trong phim, trước khi lộ ảnh ôm ấp, hôn thắm thiết ở Rome, Italy hôm 13/10.

Trong The Pursuit of Love, Lily James vào vai Linda Radlett, nhân vật được mô tả là "người phụ nữ hoang dã và nghiện tình yêu", luôn muốn tìm kiếm người chồng lý tưởng khắp châu Âu. Dominic West đóng vai Matthew, cha ruột của nhân vật Linda Radlett.

Dominic West và Lily James đóng vai cha con trong The Pursuit of Love. Ảnh: BBC.

"Thực tế Dominic West và Lily James gặp nhau trong thời gian đóng phim The Pursuit of Love. Họ đã nảy sinh tình cảm và hôn nhau dù đang đóng vai cha con", nguồn tin nói.

Ngày 18/10, The Sun tiếp tục đưa tin sao phim The Affair và Lily James đã hôn nhau trên chuyến bay của British Airways từ Anh sang Italy.

"Ban đầu tôi nghĩ cô ấy là con gái của West khi thấy hai người ngồi chung. Vài phút sau khi máy bay cất cánh, họ đã cởi khẩu trang, liên tục ôm hôn như cặp tình nhân", nguồn tin nói với tờ báo Anh.

Người này khẳng định họ thể hiện nhiều cử chỉ thân mật như đôi tình nhân thực thụ và không ngại người xung quanh biết chuyện. "Chỉ một ngày sau thì tôi đọc được tin tức họ ngoại tình ở Italy", nguồn tin nói thêm.

Dominic West ngoại tình với Lily James là thông tin gây ồn ào truyền thông những ngày gần đây. Nguồn tin của Daily Mail tiết lộ họ đã ở hai đêm tại khách sạn hạng sang Hotel De La Ville, không có ý định giấu chuyện hẹn hò.

Tài tử 51 tuổi hôn vợ sau loạt ảnh ngoại tình với Lily James. Ảnh: BackGrid.

Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ vì tài tử 50 tuổi chưa ly hôn. Anh bị cười cợt và trách móc là không đáng mặt đàn ông khi tháo nhẫn cưới để hẹn hò gái trẻ, ngoại tình từ phim The Affair đến đời thực.

Sau khi trở về từ Anh, sao phim Appropriate Adult tiếp tục bị cho là diễn trò khi công khai loạt ảnh ôm hôn vợ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hôn nhân của chúng tôi vẫn bền chặt", tài tử Anh gửi thông điệp đến paparazzi. Catherine FitzGerald - bà xã của nam diễn viên, hậu duệ của quý tộc FitzGerald danh giá ở Anh - không bình luận gì thêm.

Lily James cũng im lặng và kín tiếng trước thông tin là người thứ ba.