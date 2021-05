Dominic West sợ Lily James kể lại chuyện ngoại tình

Dominic West lo ngại Lily James khơi lại vụ ngoại tình giữa anh và nữ diễn viên ở Italy hồi tháng 10/2020.

Ngày 8/5, theo The Sun, Dominic West từ chối liên lạc, quyết cắt đứt mọi liên hệ với Lily James để cứu vãn cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, nam diễn viên lo ngại James lên tiếng về chuyện ngoại tình của họ ở Italy từ tháng 10/2020.

"Dominic hứa với vợ rằng anh sẽ không bao giờ liên lạc với Lily James. Song, anh ấy vẫn lo lắng một ngày nào đó James lên báo kể chuyện tình cảm", nguồn tin nói với The Sun.

Người này cho biết thêm Lily James vốn là người kín tiếng. Tuy nhiên, với sự công kích của truyền thông, rất có khả năng sao phim Cinderella sẽ nói hết tất cả sau những tổn thương. Dominic West sợ những gì James nói trước công chúng sẽ khác với câu chuyện anh kể lại với vợ.

Dominic West được vợ (trái) tha thứ sau vụ ngoại tình với Lily James ở Rome, Italy. Ảnh: Mega.

Ngày 11/4, theo Mirror, Dominic West thề với vợ anh sẽ không gặp lại Lily James. Cùng lúc, nữ diễn viên được phát hiện xuống phố, cười nói với Michael Shuman. Rocker người Mỹ được Daily Mail cho là người yêu mới của Lily James.

Lily James và Dominic West từng gây xôn xao dư luận khi bị tung hình ảnh ôm ấp, tình tứ trong kỳ nghỉ ở Rome, Italy.

Theo nguồn tin, Lily James nảy sinh tình cảm với đàn anh trong lúc ghi hình bộ phim The Pursuit of Love. Tuy được người trong ê-kíp cảnh báo Dominic West là người thích tán tỉnh và đã có gia đình, Lily James vẫn bất chấp, sau đó say đắm bên đàn anh hơn 20 tuổi.

Sau chuyến đi ở Rome, Italy, Dominic West xin lỗi vợ và được Catherine FitzGerald tha thứ. Sự nghiệp của Lily James gặp khó khăn sau khi mang tiếng là người thứ ba. Nữ diễn viên hủy hàng loạt buổi ghi hình để tránh bị chỉ trích.