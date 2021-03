DOJI ra mắt BST Blooming Rose từ kim cương siêu lý tưởng

Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows được coi là viên kim cương siêu lý tưởng trong thế giới trang sức cao cấp. Chất liệu này làm nên sự độc bản cho BST Blooming Rose mới nhất của DOJI.

Một công thức phổ biến để tạo nên món trang sức tráng lệ là sự kết hợp giữa chất liệu quý hiếm và thiết kế độc đáo. Không dừng lại ở đó, BST Blooming Rose được DOJI trình làng dịp 8/3 còn ẩn giấu câu chuyện đầy cảm hứng cho phái đẹp hiện đại.

Từ chất liệu siêu quý hiếm

Những năm 80 thế kỷ trước, các nghệ nhân chế tác kim cương của Nhật Bản đã quyết định nghiên cứu một số viên kim cương tròn, sáng và rực rỡ nhất. Kết quả của nghiên cứu này là sự ra đời của một thiết bị có tên là Firescope, cho phép xác định các đặc tính của mỗi viên kim cương.

Sau đó không lâu, một chuyên gia kim cương người Nhật có tên Takanori Tamura đã sử dụng thiết bị Firescope và phát hiện ra điểm chung ở những viên kim cương tròn rực rỡ nhất: Chúng đều có cấu trúc tái hiện hình ảnh bánh xe Mandala với 8 mũi tên.

Tuy nhiên, khi nhìn từ mặt đáy của kim cương, thiết bị này cho thấy hình ảnh của 8 trái tim. Rất tự nhiên, hình ảnh 8 mũi tên, 8 trái tim đã chiến thắng hình ảnh bánh xe Mandala và trở thành biểu tượng mới của tình yêu, do trái tim và mũi tên có sự gắn kết với thần Cupid. Và đây cũng là lý do kim cương 8 Hearts & 8 Arrows còn được biết đến với cái tên love diamond hay kim cương tình yêu.

Viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows là chất liệu chủ đạo của BST Blooming Rose.

Sở hữu độ khúc xạ ánh sáng hoàn hảo với hiệu ứng “lửa” mà những viên kim cương giác cắt tròn phổ thông không thể có được, mỗi viên kim cương 8 mũi tên và 8 trái tim trở nên quý hiếm. Không phải tự nhiên những viên kim cương này được xem là siêu lý tưởng. Thực tế, chỉ khoảng một vài viên trong hàng triệu viên kim cương trên thế giới đạt được các tiêu chí khắt khe để trở thành kim cương 8 Hearts & 8 Arrows. Bởi vậy, giới yêu trang sức, đặc biệt là những người sành về kim cương, luôn khao khát sở hữu viên kim cương siêu lý tưởng này.

Việc chế tác những viên kim cương 8 mũi tên và 8 trái tim đòi hỏi nghệ nhân có tay nghề, kinh nghiệm cao. Thời gian để chế tác một viên kim cương 8 mũi tên và 8 trái tim cũng lâu hơn 4 lần so với chế tác kim cương giác cắt tròn thông thường. Cuối cùng, việc chế tác kim cương 8 mũi tên và 8 trái tim cũng "tốn đá" hơn hẳn so với các viên kim cương khác.

Lựa chọn viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows cho BST Blooming Rose khẳng định sự đầu tư của DOJI để mang đến món quà lý tưởng dành tặng những người phụ nữ yêu thương.

Đến thiết kế hoàn mỹ tôn viên chủ

Để viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows khoe trọn vẻ đẹp lấp lánh, rực rỡ và tỏa sáng tối đa, nghệ nhân của DOJI đã khéo léo tạo nên những thiết kế ổ chờ tinh xảo, được chế tác kỳ công. "Những thiết kế này không dễ dàng bị sao chép hay chế tác đại trà", đại diện DOJI cho biết.

Đặc biệt hơn, mỗi thiết kế lại mang trong mình ý nghĩa cũng như câu chuyện riêng mà chỉ khi sở hữu, phái đẹp mới có thể hiểu và cảm nhận một cách trọn vẹn.

Thiết kế xếp lớp cánh hồng ấn tượng làm nên sức hấp dẫn của BST Blooming Rose.

Với BST Blooming Rose, mỗi thiết kế giống như một đóa hồng Ohara xinh đẹp và kiều diễm, mang vẻ đẹp quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu đầy mê hoặc của phụ nữ. Nguồn cảm hứng bất tận của loài hoa trứ danh đã tạo nên những thiết kế xếp lớp cánh hồng mềm mại. Sự bất đối xứng ở những cánh hoa bung nở khiến thiết kế trở nên uyển chuyển, trở thành phiên bản đắt giá của đóa hồng Ohara.

Nếu như trước đây, những BST trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows của DOJI như Rays Of Light, Queen Of Hearts, The Wonder Things… được giới mộ điệu yêu thích bởi họ tìm thấy trong thiết kế những câu chuyện đồng điệu; thì BST Blooming Rose càng khắc họa rõ nét hơn hình ảnh cô gái của DOJI với sức hút mãnh liệt, từ vẻ bề ngoài xinh đẹp, rạng ngời, cho tới nét đẹp sâu sắc trong tâm hồn.

Dịp 8/3, phái mạnh có thể tặng nàng đóa hồng Ohara kiều diễm.

Sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu viên chủ siêu lý tưởng và thiết kế giàu cảm hứng giúp Blooming Rose trở thành BST được yêu thích và săn lùng dịp 8/3 này. Đây hứa hẹn là món quà ngọt ngào để bạn nói lên tâm ý, là cách bày tỏ tình yêu với người phụ nữ của đời mình.