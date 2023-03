Doja Cat phẫu thuật thu nhỏ ngực

Doja Cat hài lòng với vòng một không quá lớn sau phẫu thuật. Trước đó, cô theo đuổi mốt gợi cảm, thường xuyên diện đồ tôn ngực đầy.

Doja Cat thường xuyên mặc trang phục tôn vòng một.

Page Six đưa tin Doja Cat vừa tiến hành phẫu thuật thu nhỏ ngực và hút mỡ. Sau 4 ngày phục hồi, cô ổn nhưng vẫn cảm thấy đau nếu cử động nhiều. Hiện, giọng ca Say So hài lòng với cơ thể mình.

Ngôi sao sinh năm 1995 giải thích rằng cô hút mỡ hoàn toàn, không phải "chuyển mỡ từ vùng này sang vùng khác trên cơ thể". Nữ ca sĩ phủ nhận chuyện cấy mỡ để tăng size vòng ba.

Về quyết định thu nhỏ ngực, Doja Cat muốn hút mỡ để vòng một giảm xuống vừa size 32C. "Trông bộ ngực mới của tôi tuyệt vời làm sao", ca sĩ bày tỏ. Bác sĩ nói Cat phải mất 3 tháng hồi phục, nhưng với tình hình hiện tại, cô có thể sẽ phục hồi nhanh hơn.

Doja Cat không muốn sở hữu vòng một phồn thực như trước. Ảnh: @dojacat.

Theo Page Six, Doja Cat luôn thẳng thắn về các ca phẫu thuật của mình. Hồi tháng 5/2022, cô phải hủy tất cả show diễn để phẫu thuật amidan. Ca sĩ cho người hâm mộ biết: "Ca mổ này là bình thường nhưng quá trình hồi phục sẽ mất kha khá thời gian vì vết thương rất sưng".

Vài tháng sau, Doja Cat phẫu thuật loại bỏ áp xê. Nữ ca sĩ cho biết đây là một trong những ca phẫu thuật rất đau đớn.

Doja Cat không phải sao nữ đầu tiên chọn phương pháp thu nhỏ kích thước vòng một. Năm 2015, ở tuổi 17, sao phim teen Ariel Winter luôn cảm thấy khó chịu với bộ ngực tự nhiên có kích cỡ 32F của mình.

Vòng một ngoại cỡ đem tới nhiều cơn đau đớn cho nữ diễn viên. Cổ của cô dễ bị tổn thương và vùng xương sống cũng gặp phải những vấn đề xấu. Do đó, cô đã thu nhỏ ngực.

Tương tự, người mẫu Clelia Theodorou cũng đã phẫu thuật thu nhỏ vòng một vì chán ghét bộ ngực đồ sộ.