Đôi vợ chồng giấu 103 cành cần sa trong tủ quần áo

Khám xét ngôi nhà số 94 phố Khương Đình (Hà Nội), cảnh sát thu giữ 13 chậu cây cần sa cùng 103 cành cần sa.

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang tạm giữ Hoàng Minh Tú (35 tuổi) và Đỗ Minh Phương (30 tuổi, vợ Tú, cùng ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Trồng cây chứa chất ma túy.

Những cây cần sa trong tủ quần áo. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo công an, sáng 17/6, Công an phường Thượng Đình phối hợp với Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, kiểm tra hành chính ngôi nhà số 94 phố Khương Đình.

Tại đây, tổ công tác phát hiện trong tủ vải tại tầng 2 có 4 chậu cây cần sa, trong tủ quần áo có 103 cành lá cần sa vầ một khay kim loại chứa cần sa. Kiểm tra trên mái tôn ngoài lan can, cảnh sát phát hiện thêm 9 chậu cây cần sa khác.

Cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng hơn 3.500 gram cần sa, cùng nhiều tang vật liên quan. Tại trụ sở điều tra, Tú và Phương khai tự trồng số cần sa trên để chế biến thành sản phẩm đem bán.