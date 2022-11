Đội tuyển Mỹ đột phá World Cup như thế nào từ năm 1990

Cuốn sách "New Kids in the World Cup" gợi mở cho độc giả về quá trình phát triển của đội United States Men’s National Soccer Team từ những năm 90 đến nay, theo World Soccer Talk.

Đội tuyển bóng đá quốc gia nam của Mỹ (USMNT) tại World Cup 1990. Ảnh: Imago.

Khi danh sách các thành viên đại diện cho đội tuyển quốc gia Mỹ (USMNT) cho World Cup 2022 được công bố, có rất nhiều tuyển thủ đang là thành viên của các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới như Arsenal, Barcelona, ​​Juventus…

Những cầu thủ trẻ chơi cho đội Mỹ ở Qatar năm nay trong trang phục màu đỏ, trắng và xanh lam là một phần của thế hệ cầu thủ bóng đá mới. Các câu lạc bộ hàng đầu thèm muốn những cái tên này với những đóng góp lớn của họ cho cả câu lạc bộ và quốc gia.

Vào thời điểm nước Mỹ đang hướng tới kỳ World Cup tới - khi họ được đăng cai giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ hai - thì nhiều người có thể dễ dàng quên rằng Mỹ vẫn là một cường quốc bóng đá tương đối trẻ. Có rất nhiều điều đã diễn ra, cả tích cực và tiêu cực, để đội tuyển bóng đá quốc gia nam của Mỹ (USMNT) đạt được vị trí hiện tại.

Cuốn sách mới của Adam Elder, New Kids in the World Cup: The Totally Late’s 80s and Early 90s Tale of the Team That Changed American Soccer Forever đã đề cập đến giai đoạn định hình nền bóng đá Mỹ.

Trong khoảng thời gian này, chỉ có một số khoảnh khắc lóe sáng nhỏ nhoi của đội tuyển Mỹ. Nhiều người hâm mộ bóng đá lớn tuổi có thể nhớ được bàn thắng của Paul Caligiuri tại Trinidad & Tobago hay màn trình diễn ấn tượng của USMNT khi cầm hòa được Italy tại Rome năm 1990 chỉ với một bàn thắng. Câu chuyện về thời kỳ khó khăn này diễn ra như thế nào đối với bóng đá Mỹ đã được Adam Elder kể lại. Phong cách viết và kiến ​​thức chuyên sâu của Elder mang lại cho câu chuyện này sự chú ý và thái độ cần thiết để khoảng thời gian này được tái hiện một cách công bằng.

Góc ấn tượng của tác phẩm

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1988. Mỹ vượt qua Jamaica để giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại tham dự World Cup 1990 tại Italy. Đội tuyển Mỹ lúc đó không giống một đội tuyển chuyên nghiệp hoàn toàn ngày nay. Thay vào đó, danh sách này có sự kết hợp của các cầu thủ bóng đá trong nhà, những người chơi bán thời gian, một số cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu và những người khác mà Liên đoàn biết đến. Huấn luyện viên cũng chỉ làm việc bán thời gian.

Cuốn sách ra mắt ngày 1/11. Ảnh: Amazon.

Trong khi chất lượng cầu thủ và huấn luyện viên còn đang cần bàn thì sức ép lúc đó không thể nào cao hơn. Nếu Mỹ không thể tham gia World Cup 1990 thì họ sẽ mất quyền đăng cai World Cup 1994.

Với khởi đầu kịch tính này, cuốn sách đưa người đọc qua các vòng loại và kỳ World Cup tiếp theo. Elder không chỉ nhìn vào màn trình diễn trên sân mà còn là cách Liên đoàn bóng đá Mỹ phát triển và xây dựng đội hình để hướng đến một hệ thống bóng đá quốc gia chuyên nghiệp hơn và hiện đại hơn. Tất nhiên, giống bất kỳ câu chuyện hay nào, có rất nhiều lần Mỹ vấp ngã và hụt hẫng, nhưng họ đã đạt được mục tiêu trở nên mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc.

Sự khác biệt giữa cuốn sách này và những tác phẩm khác về chủ đề tương tự là phong cách tường thuật. Dù chỉ tập trung vào một vấn đề và đi sâu vào lịch sử, người đọc vẫn có cảm xúc như đang lật giở một cuốn tiểu thuyết. Các cảnh chứa những từ mô tả đầy cảm xúc và các chương sách thể hiện cả những cảnh đau khổ và nút thắt tạm dừng câu chuyện đầy kịch tính. Khi phân tích cá tính của các nhân vật trong đội tuyển và khung thời gian cuối những năm 80 và đầu những năm 90 thì việc lựa chọn phong cách này là một điều đúng đắn.

Theo đánh giá của World Soccer Talk, ngay cả khi độc giả đã biết trước kết thúc của câu chuyện và đôi khi có một số đoạn được kịch tính quá mức thì đây vẫn là một cuốn rất hay. Elder đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình bằng trí nhớ siêu việt, xem lại các trận đấu và phỏng vấn những người liên quan. Tác phẩm này sẽ là một câu chuyện thú vị để đọc giữa các trận đấu căng thẳng của Mỹ trong bảng B và để nhận ra rằng tuyển Mỹ hiện tại đã tốt hơn trước nhiều như thế nào.