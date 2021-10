Đội tuyển bóng rổ quốc gia và mục tiêu đổi màu huy chương

Lần đầu thi đấu dưới màu áo tuyển quốc gia tại chuỗi trận thực nghiệm VBA Premier Bubble Games đã nhen nhóm trong các cầu thủ nhiều mục tiêu lớn.

Hơn 2 tháng ăn ở theo mô hình “tập trung cách ly” và thi đấu chuỗi trận thực nghiệm VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet,các tân binh của ĐTQG có cơ hội phát huy vai trò, nhất là khi họ nhận được sự trợ giúp hiệu quả từ những cầu thủ đàn anh.

Ước mơ đổi màu huy chương trên sân nhà

Từ dấu mốc lịch sử với 2 HCĐ tại SEA Games 30 cách đây 2 năm trên đất Philippines, những người làm bóng rổ Việt Nam đã xây dựng ý tưởng triệu tập ĐTQG tham dự Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam - VBA 2021 như đội bóng thứ tám. Việc ĐTQG tham dự giải đấu cùng các CLB chuyên nghiệp là điều chưa có tiền lệ đối với thể thao Việt Nam. Đây được coi là quyết định đột phá của VBA và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF).

Để có được lực lượng tham dự giải, VBF và VBA đã thuyết phục thành công ông chủ các đội bóng chịu phần thiệt khi chấp thuận cho những cầu thủ nội binh và gốc Việt trụ cột lên tuyển. ĐTQG nhờ đó được thành lập với nhiều cái tên quen thuộc từng tham dự SEA Games như Justin Young, Đinh Thanh Tâm, Khoa Trần, Lê Ngọc Tú... Bên cạnh đó, những cầu thủ trẻ như Richard Nguyễn, Huỳnh Thanh Tâm, Sơn Minh Tâm, Nguyễn Anh Kiệt... cũng được trao cơ hội.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam giành huy chương tại SEA Games 30.

Dẫn dắt các tuyển thủ là HLV Kevin Yurkus, người đã cùng tuyển Việt Nam giành HCĐ lịch sử tại SEA Games 30, và đưa Saigon Heat đến ngôi vô địch VBA mùa 5. Đồng hành cùng ông Yurkus là trợ lý - HLV Lê Trần Minh Nghĩa.

Với kế hoạch trên, bóng rổ trở thành môn có ĐTQG được tập trung dài hơi bậc nhất trong các môn đang chuẩn bị cho SEA Games 31, cũng là đội hoạt động dựa trên nguồn ngân sách 100% xã hội hóa.

Sẵn sàng cho mục tiêu cao hơn ở SEA Games

Đợt dịch Covid-19 lần 4 đã khiến kế hoạch đảo lộn. Giải đấu chuẩn bị đầu mùa Tip-off Cup bị hủy, VBA chuyển địa điểm về Nha Trang (Khánh Hòa). Các thành viên ĐTQG do vậy có hơn 2 tháng ăn ở và thi đấu chuỗi trận VBA Premier Bubble Games. Điều này đã giúp các cầu thủ cải thiện năng lực. Đồng thời, cả đội có sự gắn kết hơn trên sân lẫn ngoài đời trong suốt 2 tháng tại Nha Trang (Khánh Hòa).

“Các cầu thủ rất yêu mến đội, thân thiết với nhau. Chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng các trận đấu thực nghiệm và phần lớn trong số đó, các cầu thủ kỳ cựu của chúng ta đã thể thiện vai trò dẫn dắt các chàng trai tân binh”, HLV Kevin Yurkus chia sẻ.

HLV Kevin Yurkus chỉ đạo học trò tại VBA-NTU Arena.

Tất nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. ĐTQG ở VBA Premier Bubble Games thắng 5 và cũng để thua 4 trận.

Ông Kevin Yurkus đánh giá thay vì nhìn vào thành tích thắng thua hoặc kết quả đạt được trong các trận đấu, cả đội nhìn vào nơi khởi đầu và kết thúc. Điều đó làm ông và các học trò hài lòng.

“Chúng tôi thực sự đã tiến bộ trong suốt thời gian qua và đã chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Các cầu thủ đã tự tin hơn, trưởng thành hơn. Chất xúc tác giữa chúng tôi nâng lên. Niềm tin của chúng tôi dành cho nhau ngày càng lớn. Và sau đó, một số cầu thủ nòng cốt của đội đã trở lại”, ông Kevin Yurkus bày tỏ.

ĐTQG và Cantho Catfish trong trận tranh tài hôm 29/10.

Thay vì tập trung trong vài tháng như kế hoạch ban đầu để tham dự SEA Games cuối năm, kế hoạch của ĐTQG đã trở nên dài hơi hơn, khi kỳ SEA Games 31 được quyết định lùi sang tháng 5/2022. Sẽ có những thay đổi về kế hoạch tập luyện, thi đấu của ĐTQG và có thể là cả những đổi thay về nhân sự từ nay đến ngày SEA Games khai mạc.

Nhìn một cách tích cực, ĐTQG sẽ có thêm thời gian để các nhân tố gắn kết hơn nữa cho mục tiêu đổi màu huy chương, cũng như kỳ vọng bóng rổ Việt Nam tạo nên kỳ tích ngay trên sân nhà.

