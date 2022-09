Đối tượng truy nã cầm đầu nhóm thanh niên, gây rối tại Hải Phòng

Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, trong đó có một đối tượng truy nã nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 13/9, Công an quận Đồ Sơn nhận được tin báo tại cổng Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (thuộc Tổ 8, phường Vạn Hương, Đồ Sơn) xảy ra một vụ xô xát, khiến một người bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp.

Nạn nhân bị thương trong vụ xô xát là Hoàng Tuấn V. (sinh năm 2004, thường trú tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn).

Các đối tượng cùng tang vật.

Theo thông tin ban đầu, Hoàng Tuấn V. cùng các bạn rủ nhau ra gần Khu du lịch Đồi Rồng chơi thì gặp nhóm thanh niên lạ mặt. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến xô xát. Nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công khiến V. bị thương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đồ Sơn đã điều tra và phát hiện gần 20 đối tượng liên quan vụ việc. Đến ngày 15/9, Công an quận đã bắt giữ Nguyễn Đức Nam (sinh năm 2005, thường trú tại tại thôn Phương Chử Nam, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng), đối tượng cầm đầu nhóm này. Nguyễn Đức Nam là đối tượng truy nã nguy hiểm, bị Công an huyện An Lão truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, bỏ trốn tại địa phương từ 10/5.

Tiếp đó, các đối tượng khác của nhóm thanh niên cũng lần lượt bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng toàn bộ phương tiện, hung khí gây án.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an quận Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Nguyễn Đức Nam, Phạm Đắc Mạnh, Lê Văn Long, Vũ Đức Đạt, Nguyễn Đức Mạnh, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.