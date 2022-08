Đối tượng truy nã bị bắt khi mò về nhà

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 1h30 ngày 6/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng bắt Đàm Đức Toàn (SN 2002, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng). Toàn là đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Đầu năm 2021, Đàm Đức Toàn cùng một số người khác thực hiện hành vi trộm cây quế của người dân tại khu vực xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, thì bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý.

Công an huyện Thạch An cho đối tượng được tại ngoại, đồng thời yêu cầu phải có mặt khi được triệu tập để điều tra làm rõ vụ án trộm cắp nêu trên. Do lo sợ bị bắt và phải ngồi tù, đối tượng đã bỏ trốn vào miền Nam. Cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã.

Đối tượng Đàm Đức Toàn.

Ngày 6/8, đối tượng đi xe khách từ miền Nam về Cao Bằng, đến địa phận xã Đức Xuân, huyện Thạch An, thì bị tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, đối tượng Đàm Đức Toàn đã bị Công an huyện Thạch An, Cao Bằng xử lý về hành vi mượn điện thoại người khác rồi mang đi cầm đồ để lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan Công an cũng xác minh đối tượng Toàn còn liên quan đến vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra ngày 20/4/2021 tại xóm Nà Roác 2, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng và bị Công an huyện Hòa An ra Thông báo truy tìm đối tượng để xác minh, làm rõ vụ án.