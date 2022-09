Đối tượng nhiều tiền án bị bắt vì laptop có cài định vị

Vàng đột nhập vào nhà anh L. lục lọi trộm 2 laptop, 3 điện thoại di động. Từ định vị cài trên laptop, Công an TP Thủ Đức truy tìm được nơi tiêu thụ đồ gian và bắt đối tượng Vàng.

Ngày 2/9, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) củng cố hồ sơ xử lý Dương Quốc Vàng (ngụ TP Thủ Đức) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Thủ Đức đang tạm giữ Nguyễn Trọng Toàn và Lê Trung Trực để hoàn tất hồ sơ xử lý về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vàng (áo cam) và 2 đối tượng liên quan.

Vàng là đối tượng nghiện ma túy nặng, có 3 tiền sự về tội “sử dụng trái phép chất ma túy” và 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/8, anh L. đến Công an TP Thủ Đức trình báo nhà bị mất trộm 3 điện thoại di động và 2 laptop, trong đó có chiếc laptop có cài định vị, được xác định đang ở khu vực phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Công an TP Thủ Đức lần theo định vị và phát hiện số tài sản của anh L. đang ở cùng với Toàn trong quán cà phê. Toàn khai mua số tài sản trên của Trực, nên Công an TP Thủ Đức đã đưa Trực về trụ sở làm rõ. Trực khai số tài sản trên là Vàng nhờ bán dùm, Công an TP Thủ Đức đã tổ chức bắt giữ Vàng.

Tại cơ quan điều tra, Vàng khai khoảng 5h cùng ngày, Vàng đi qua nhà anh L. thấy vắng người nên leo tường rào đột nhập vào trộm số tài sản trên và đem nhờ Trực bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.