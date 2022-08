Đối tượng 16 tuổi cầm đầu băng nhóm trộm cắp xe máy

Dù mới 16 tuổi, Vũ Đức Đạt (SN 2006, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã cầm đầu băng nhóm chuyên trộm xe máy và mang đi tiêu thụ trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Ngày 24/8, Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội trộm cắp tài sản đối với Vũ Đức Đạt (SN 2006) và Lê Văn Mạnh (SN 2001) và Nguyễn Hồng Sơn (SN 1999). Các đối tượng đều trú ở huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Đồng thời, lực lượng chức năng khởi tố Vũ Công Thiện (SN 1987 ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong vụ án này, 2 đối tượng giữ vai trò đồng phạm với Vũ Đức Đạt là Lê Đức Anh và Lê Văn Tú, cơ quan điều tra không xem xét khởi tố do 2 đối tượng chưa đủ 16 tuổi.

Vũ Đức Đạt sau khi bị bắt.

Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố bị can trong vụ trộm cắp tài sản, Vũ Đức Đạt đã bị Cơ quan Công an huyện Thanh Oai ra quyết định khởi tố bị can tội danh tàng trữ vũ khí thô sơ. Đạt trước đó còn có 2 tiền sự đều liên quan đến hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ và trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ cuối tháng 6 và trong tháng 7, Công an huyện Thanh Oai liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy tại khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê. Sau thời gian điều tra, công an huyện đã làm rõ ổ nhóm trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Oai và các quận, huyện lân cận do Vũ Đức Đạt cầm đầu.

Các đối tượng thường hành động vào ban đêm. Đặc biệt, Đạt không dùng vam phá khóa để trộm cắp như các đối tượng khác mà dùng chiêu bẻ cổ xe, sau đó đấu điện để xe hoạt động, đưa về nhà cất giữ rồi mới mang đi tiêu thụ. Hiện cơ quan công an đã thu hồi 11 chiếc xe máy trong vụ án và đang tiếp tục điều tra mở rộng.