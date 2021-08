Đời tư ồn ào của mỹ nhân Thái Lan

Sau khi vụ việc nổ ra, công chúng tẩy chay diễn viên đài CH3. Thậm chí, dự án My Love From Another Star - làm lại từ Vì sao đưa anh tới của Hàn Quốc - lên sóng sau khi tranh cãi nổ ra nhận tỷ suất người xem lẹt đẹt là 1,8% cho tập đầu tiên. Hiện tại Songkarn và Matt Peeranee công khai hẹn hò. Họ có nhiều ảnh tình tứ trên trang cá nhân và thường xuyên cùng nhau đi chơi, du lịch.